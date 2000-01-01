09.05 21:34 MIGnews.com

В Израиле займутся "сельскохозяйственными террористами"

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Юридический форум приветствует решение министра юстиции Аелет Шакед назначить троих работников госпрокуратуры на должность ответственных за борьбу с сельскохозяйственным террором – адвоката Рои Альфаси и адвоката Амоса Даниэли на севере страны, адвоката Ярона Саадона – на юге.В течение последних пяти лет Юридический форум требует от госпрокуратуры уделить должное внимание теме сельскохозяйственного террора, который, к сожалению, все больше и больше набирает силу в нашей стране. К примеру, только в последнюю пятницу, 4 мая, несколько сотен стогов сена были подожжены диверсантами в кибуце Афиким в Иорданской долине. Причиненный ущерб оценивается в сотни тысяч шекелей. А за несколько дней до Песаха террористы сожгли в Иорданской долине два крупных и дорогостоящих комбайна для сбора урожая.Не смотря на создавшуюся проблему фермеры иногда даже не обращаются в полицию, поскольку знают, что не получат там должного внимания к своей жалобе. При этом работник госпрокуратуры, занимающийся исключительно проблемой сельскохозяйственного террора, может уделить серьезное внимание каждому пострадавшему фермеру, у него есть достаточно времени для собирания улик и продвижения расследования."Я рад, что в результате многолетней работы Юридический форум добился поставленной цели. Я уверен, что назначение троих работников госпрокуратуры на должность ответственных за борьбу с сельскохозяйственным террором – далеко идущий шаг, который существенно повысит оперативность госпрокуратуры в расследовании таких преступлений", - заявил председатель Юридического форума Нахи Аяль.