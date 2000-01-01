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Исраэль Кац: режим аятолл в Иране не вечен | Фото:09.05 20:18   MIGnews.com

Исраэль Кац: режим аятолл в Иране не вечен

Министр разведки и транспорта Исраэль Кац принял сегодня, 9 мая, участие в Герцлийской конференции.

Выступая на мероприятии, Кац, в частности, сказал:

"Недавно завершился первый этап борьбы против экстремистского ислама, когда коалиция одержала победу над суннитским террором во главе с Аль-Каидой и ИГИЛ. Вчера, 8 мая, начался второй этап противостояния шиитскому террору (который возглавляет Иран).

У Ирана теперь два варианта развития событий: или одуматься, или готовиться к худшему. Если это второй вариант - режим Тегерана ожидает крах. Я говорю об экономической катастрофе из-за ужесточения санкций США. Иранский народ не враг для Израиля, так как сам страдает от результатов деятельности режима Тегерана. В случае падения режима аятолл, Иран станет лучшим союзником Израиля в регионе, как это было раньше.

Мы не позволим Ирану угрожать Израилю. Мы будем предпринимать необходимые военно-стратегические шаги , в том числе ликвидировать очаги террора.

Демонстрация мощи Израиля даст иранцам понять, что они не должны базироваться в Сирии. Нужно отбить у иранцев желание там находиться. Следует довести до сведения режима Тегерана четкий посыл: им нечего искать в Сирии".
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