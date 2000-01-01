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09.05 20:08   MIGnews.com

МАгАтЭ: Иран придерживается условий ядерного договора

Международное агентство по атомной энергии сегодня подтвердило, что Иран продолжает придерживаться условий ядерной сделки с мировыми силами даже после того, как США отказались от соглашения.

Об этом в среду, 9 мая заявил начальник организации Юкия Амано, сообщает The Times of Israel.

"Иран подвергается самой строгой ядерной проверке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, что является значительным достижением проверки", - подчеркнул Амано.

"По состоянию на сегодня МАгАтЭ может подтвердить, что ядерные обязательства продолжают выполняться Ираном", - отметил Амано, добавив, что организация "пристально следит за развитием" событий после расторжения сделки.

Напомним, Дональд Трамп заявил во вторник, что США выйдут из Совместный всеобъемлющий план действий 2015 года, вызвав протест со стороны большинства международного сообщества.

Также глава Белого дома пообещал ввести новые, более жесткие санкции против Ирана.

Он обвинил "режим огромного террора" в угрозах Ближнему Востоку, всему миру и, главным образом, благополучию его собственного народа, который заслуживает лучшей жизни, мира и стабильности.
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