МАгАтЭ: Иран придерживается условий ядерного договора
Международное агентство по атомной энергии сегодня подтвердило, что Иран продолжает придерживаться условий ядерной сделки с мировыми силами даже после того, как США отказались от соглашения.
Об этом в среду, 9 мая заявил начальник организации Юкия Амано, сообщает The Times of Israel.
"Иран подвергается самой строгой ядерной проверке в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, что является значительным достижением проверки", - подчеркнул Амано.
"По состоянию на сегодня МАгАтЭ может подтвердить, что ядерные обязательства продолжают выполняться Ираном", - отметил Амано, добавив, что организация "пристально следит за развитием" событий после расторжения сделки.