Нетаниягу: Иран по-прежнему призывает к истреблению евреев
В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Иран продолжает угрожать еврейскому народу через много лет после свержения фашистского режима.
"Невероятно, но спустя 73 года после Холокоста все еще существует страна на Ближнем Востоке, – Иран, – которая призывает к уничтожению еще шести миллионов евреев", - возмутился глава правительства, общаясь с лидером РФ в День победы над нацизмом.
"Разница в том, что сегодня мы имеем свое государство. Я очень ценю возможность вести с вами беседу о региональных проблемах, чтобы мы могли противостоять угрозам сообща и ответственно", - добавил Нетаниягу.
Перед вылетом глава правительства подчеркнул, что его встречи с Путиным всегда важны, в особенности сейчас, когда важно поговорить о координации действий ЦАХАЛа и Вооруженных сил РФ на фоне событий в Сирии.