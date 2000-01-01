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Нетаниягу: Иран по-прежнему призывает к истреблению евреев | Фото:09.05 18:41   MIGnews.com

Нетаниягу: Иран по-прежнему призывает к истреблению евреев

В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Москве премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что Иран продолжает угрожать еврейскому народу через много лет после свержения фашистского режима.

Об этом в среду, 9 мая сообщает The Times of Israel.

"Невероятно, но спустя 73 года после Холокоста все еще существует страна на Ближнем Востоке, – Иран, – которая призывает к уничтожению еще шести миллионов евреев", - возмутился глава правительства, общаясь с лидером РФ в День победы над нацизмом.

"Разница в том, что сегодня мы имеем свое государство. Я очень ценю возможность вести с вами беседу о региональных проблемах, чтобы мы могли противостоять угрозам сообща и ответственно", - добавил Нетаниягу.

Напомним, сегодня утром премьер-министр вылетел в Москву, чтобы обсудить с президентом Российской Федерации "дальнейшее военное сотрудничество в Сирии".

Перед вылетом глава правительства подчеркнул, что его встречи с Путиным всегда важны, в особенности сейчас, когда важно поговорить о координации действий ЦАХАЛа и Вооруженных сил РФ на фоне событий в Сирии.
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