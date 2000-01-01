09.05 16:35 MIGnews.com

Ультиматум Ирану: прекратить попытки уничтожения Израиля

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Белый Дом опубликовал список требований, выполнение которых приведет к нормализации отношений с иранским режимом.Помимо прекращения попыток создания ядерного арсенала Америка требует:Прекращение развития программы межконтинентальных баллистических ракет, прекращение передачи баллистических ракет в другие страны.Прекращение поддержки террористов, экстремистов и региональных прокси, таких, как “Хизбалла”, ХАМАС, Талибан и аль-Каида.Прекращение публично объявленной миссии по уничтожению Израиля.Прекращение угроз свободе навигации, специфически в Персидском заливе и Красном море.Прекращение эскалации в Йемене и дестабилизации региона путем поставок вооружений хути.Прекращение кибер-атак против США и союзников, в том числе, Израиля.Прекращение политики нарушений прав человека, продемонстрированных в последней серии репрессий против протестов иранских граждан.Прекращение арестов граждан иностранных государств, в том числе, граждан Соединенных Штатов.