09.05 16:35 MIGnews.com
Ультиматум Ирану: прекратить попытки уничтожения Израиля
Белый Дом опубликовал список требований, выполнение которых приведет к нормализации отношений с иранским режимом.
Помимо прекращения попыток создания ядерного арсенала Америка требует:
Прекращение развития программы межконтинентальных баллистических ракет, прекращение передачи баллистических ракет в другие страны.
Прекращение поддержки террористов, экстремистов и региональных прокси, таких, как “Хизбалла”, ХАМАС, Талибан и аль-Каида.
Прекращение публично объявленной миссии по уничтожению Израиля.
Прекращение угроз свободе навигации, специфически в Персидском заливе и Красном море.
Прекращение эскалации в Йемене и дестабилизации региона путем поставок вооружений хути.
Прекращение кибер-атак против США и союзников, в том числе, Израиля.
Прекращение политики нарушений прав человека, продемонстрированных в последней серии репрессий против протестов иранских граждан.
Прекращение арестов граждан иностранных государств, в том числе, граждан Соединенных Штатов.
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