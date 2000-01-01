Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Ультиматум Ирану: прекратить попытки уничтожения Израиля 09.05 16:35   MIGnews.com

Ультиматум Ирану: прекратить попытки уничтожения Израиля

Белый Дом опубликовал список требований, выполнение которых приведет к нормализации отношений с иранским режимом.

Помимо прекращения попыток создания ядерного арсенала Америка требует:

Прекращение развития программы межконтинентальных баллистических ракет, прекращение передачи баллистических ракет в другие страны.

Прекращение поддержки террористов, экстремистов и региональных прокси, таких, как “Хизбалла”, ХАМАС, Талибан и аль-Каида.

Прекращение публично объявленной миссии по уничтожению Израиля.

Прекращение угроз свободе навигации, специфически в Персидском заливе и Красном море.

Прекращение эскалации в Йемене и дестабилизации региона путем поставок вооружений хути.

Прекращение кибер-атак против США и союзников, в том числе, Израиля.

Прекращение политики нарушений прав человека, продемонстрированных в последней серии репрессий против протестов иранских граждан.

Прекращение арестов граждан иностранных государств, в том числе, граждан Соединенных Штатов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:24
Французский режиссер присоединился к бойкоту Израиля
17:18
Впервые в Израиле День Победы отметили музыкальным флэшмобом
17:07
В Герцлии прошла традиционная церемония в честь Дня Победы
16:52
США должны придумать, как сдерживать иранскую угрозу
16:24
Кац: страны свободного мира должны остановить Иран сегодня
16:11
Премьер-министр на параде Победы в Москве
16:02
Путин обсудил с Совбезом авиаудары Израиля по Сирии
15:54
В Кабуле напали на полицейские участки, есть жертвы
15:47
Взрыв на базе пограничной полиции под Иерусалимом
15:20
Несмотря ни на что: Туристический бум в Израиле
15:11
Выставка фотопортретов ветеранов открыта в Кнессете
14:37
Хаменеи советует подождать смерти Дональда Трампа
14:25
Террористическая атака в Дамаске
14:13
ЦАХАЛ будет стрелять по запускающим горящие воздушные змеи
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus