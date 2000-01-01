США должны придумать, как сдерживать иранскую угрозу
Британия не будет выходить из ядерной сделки с Ираном, сообщил британский министр иностранных дел Борис Джонсон во время выступления в среду в парламенте.
По его словам, решение американской стороны безразлично для подхода Великобритании к соглашению по Ирану, тем не менее, Британия сожалеет о таком решении Вашингтона.
Таким образом, Великобритания, несмотря на решение американского президента, до сих пор рассматривает это соглашение как крайне важное для безопасности страны.
Глава МИД Британии возложил на США ответственность за последующие шаги в переговорном процессе с Ираном, пишет The Guardian.
Борис Джонсон сказал, что теперь, когда администрация Трампа вышла из СВПД, на нее ложится ответственность относительно того, как Вашингтон будет выстраивать новый диалог, но соглашение в обязательном порядке должно включать Иран, Китай и Россию, а также страны региона.
Так, Британия готова поддержать эту задачу, но сейчас власти будут стремиться сохранить достижения СВПД.