Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









США должны придумать, как он сдерживать иранскую угрозу 09.05 16:52   MIGnews.com

США должны придумать, как сдерживать иранскую угрозу

Британия не будет выходить из ядерной сделки с Ираном, сообщил британский министр иностранных дел Борис Джонсон во время выступления в среду в парламенте.

По его словам, решение американской стороны безразлично для подхода Великобритании к соглашению по Ирану, тем не менее, Британия сожалеет о таком решении Вашингтона.

Таким образом, Великобритания, несмотря на решение американского президента, до сих пор рассматривает это соглашение как крайне важное для безопасности страны.

Глава МИД Британии возложил на США ответственность за последующие шаги в переговорном процессе с Ираном, пишет The Guardian.

Борис Джонсон сказал, что теперь, когда администрация Трампа вышла из СВПД, на нее ложится ответственность относительно того, как Вашингтон будет выстраивать новый диалог, но соглашение в обязательном порядке должно включать Иран, Китай и Россию, а также страны региона.

Так, Британия готова поддержать эту задачу, но сейчас власти будут стремиться сохранить достижения СВПД.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:24
Французский режиссер присоединился к бойкоту Израиля
17:18
Впервые в Израиле День Победы отметили музыкальным флэшмобом
17:07
В Герцлии прошла традиционная церемония в честь Дня Победы
16:35
Ультиматум Ирану: прекратить попытки уничтожения Израиля
16:24
Кац: страны свободного мира должны остановить Иран сегодня
16:11
Премьер-министр на параде Победы в Москве
16:02
Путин обсудил с Совбезом авиаудары Израиля по Сирии
15:54
В Кабуле напали на полицейские участки, есть жертвы
15:47
Взрыв на базе пограничной полиции под Иерусалимом
15:20
Несмотря ни на что: Туристический бум в Израиле
15:11
Выставка фотопортретов ветеранов открыта в Кнессете
14:37
Хаменеи советует подождать смерти Дональда Трампа
14:25
Террористическая атака в Дамаске
14:13
ЦАХАЛ будет стрелять по запускающим горящие воздушные змеи
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus