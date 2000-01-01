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Кац: страны свободного мира должны остановить Иран сегодня | Фото:09.05 16:24   MIGnews.com

Кац: страны свободного мира должны остановить Иран сегодня

Министр разведки и транспорта, член военно-политического кабинета Исраэль Кац напомнил сегодня, 9 мая, о главных уроках самой страшной войны 20 века:

"Мы отмечаем День Победы над гитлеровской Германией. Это еще одно напоминание о страшной цене, которую в той войне заплатил еврейский народ. Только благодаря огромным усилиям и жертвам стран-союзников, стало возможным уничтожение нацистского режима.

Со времен возвращения в Сион евреи в Эрец-Исраэль жили под угрозой уничтожения. Сегодня Иран угрожает стереть Израиль с карты мира. Но теперь у нас есть свое государство и сильная армия.

Победа во Второй Мировой войне стала возможна лишь потому, что десятки стран сплотились во имя единой цели и дали сокрушительный отпор агрессору. Сейчас сложилась схожая ситуация. Политика режима в Тегеране является угрозой не только нашему государству, но и всем странам свободного мира.

Сегодня необходимо общими усилиями вытеснить Иран из Сирии. Желательно, чтобы это произошло без военных действий, но мы готовы к любому развитию событий.

В рамках этих международных усилий Израилю важно сотрудничество с США и Россией. Не случайно именно сегодня премьер-министр Биньямин Нетаниягу находится в Москве.

По прошествии 73 лет со времени разгрома гитлеровской Германии, нужно помнить важный принцип: нельзя давать слабину в борьбе с тоталитарным режимом. Лишь жесткое отстаивание своей позиции и непреклонность в достижении поставленных целей ведут к победе.

Наши действия сегодня безусловно будут иметь определенную цену, но эта цена будет значительно ниже, чем та, что нам придется заплатить в будущем, если сейчас мы будем бездействовать.

Сильный Израиль - залог предотвращения нового Холокоста. Уроки Второй Мировой войны диктуют нам необходимость жесткого противодействия тоталитарному режиму Ирана."
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