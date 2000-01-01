09.05 16:11 MIGnews.com

Премьер-министр на параде Победы в Москве

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вместе с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и президентом Сербии Александром Вучичем присутствовал на торжественном параде в честь празднования 73-й годовщины Дня Победы, проходившем на Красной площади в Москве.После парада лидеры России, Израиля и Сербии возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата и принесли цветы к монументу на Аллее городов-героев и городов воинской славы, где был выстроен почётный караул и исполнены государственные гимны трёх стран.Затем президенты России и Сербии и глава правительства Израиля приняли участие в торжественном приёме в Кремле в честь ветеранов Великой Отечественной войны.