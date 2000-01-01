Путин обсудил с Совбезом авиаудары Израиля по Сирии
Президент России Владимир Путин провёл встречу с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которой была обсуждена ситуация в Сирии в связи с последними авиаударами, а также выход США из ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил и. о. пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков, сообщает Russia Today.
«Из субстантивных вопросов обсуждалась ситуация, возникшая вокруг СВПД после объявления США о выходе из договорённости по иранскому ядерному досье. Была выражена глубокая озабоченность в связи с подобным решением и в очередной раз акцентирована важность этого документа», — цитирует Пескова РИА Новости.
Он отметил, что также «затрагивалась ситуация в Сирии, в том числе ночные авиаудары, нанесённые Израилем».
«По этой теме состоялся детальный обмен мнениями в связи с предстоящими сегодня переговорами Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху», — пояснил и. о. пресс-секретаря президента России.
Кроме того, на повестке дня был ряд актуальных внутрироссийских вопросов.