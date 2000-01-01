09.05 14:37 MIGnews.com

Хаменеи советует подождать смерти Дональда Трампа

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые лично прокомментировал решение американского президента Дональда Трампа вывести США из ядерной сделки с Тегераном. Причем отреагировал он на это известие весьма зловеще."Дождитесь дня, когда Трамп умрет, когда его труп будут пожирать змеи и муравьи, и увидите, что Исламская республика будет цела, невредима и еще сильнее, чем когда-либо. Вы слышали вчера вечером эти глупые и поверхностные заявления президента Америки. Он солгал более 10 раз. Он угрожал нашему режиму и нашему народу, заявляя "вы делаете то, вы делаете се". Мистер Трамп, от имени иранского народа говорю вам: вы допустили ошибку", - заявил он 9 мая.По словам Хаменеи, решение главы Белого дома показало, что ядерная проблема была лишь прикрытием для его истинных планов."Мы выполнили свою часть соглашения, но враждебные действия против нас не закончились. Теперь они поднимают вопрос о региональном присутствии Ирана и ракетах, но даже если мы согласимся с этими условиями, они будут желать все большего и большего", - добавил Верховный лидер Ирана.Начальник Генштаба иранской армии генерал Мохаммад Багери также осудил Соединенные Штаты, заявив, что решение Вашингтона не было для КСИРа неожиданностью, поскольку, по его словам, президент Трамп готовится к атаке на Тегеран в течение последних месяцев."Мы должны заботиться о себе", - добавил он, отметив, что Иран уже много лет считает себя атакованным."Враги развязали экономическую войну, когда осознали невозможность военного нападения на Иран. Министерство финансов США уже давно мешает нам получить хотя бы доллар"