09.05 14:06 MIGnews.com

Египетский посол в Израиле: мирный процесс серьезно болен

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Если мирный палестино-израильский процесс не мертв, то он точно "серьезно болен", и "излечить" его можно только вернувшись к мирному наследию Анвара Садата и Менахема Бегина, заявил посол Египта в Израиле Хазем Хайрат на ежегодной конференции в Междисциплинарном центре Герцлии 8 мая.Дипломат выразил веру в возможность мира между палестинцами и Израилем, хоть и отметил, что для достижения этой цели обе стороны должны проявить силу воли.Хайрат призвал все вовлеченные в переговоры стороны не поддаваться экстремальным и драматическим призывам, уводящим вдаль от мира, назвав наилучшей основой для достижения мира на Ближнем Востоке именно Арабскую мирную инициативу 2002 года."Действительно ли Израиль считает себя частью Ближнего Востока? Действительно ли Израиль готов к интеграции со своими соседями на основе взаимного сотрудничества и сосуществования?" – задался риторическим вопросом египетский посланник, назвав опасной тенденцию к аннексии поселений в Иудее и Самарии.Кроме того, он выразил мнение, что открытие американского посольства в Иерусалиме на следующей неделе может дестабилизировать мирные усилия, а без мира и Израиль, и его соседи будут постоянно сталкиваться с опасностью дестабилизации своих государств.