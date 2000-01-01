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Впервые за 7 лет: в Египте отметили День основания Израиля | Фото: МИД Израиля09.05 13:36   MIGnews.com

Впервые за 7 лет: в Египте отметили День основания Израиля

В Каире состоялась торжественная церемония, посвященная 70-летию основания Израиля. Учитывая то, что День независимости Еврейского государства в арабской республике отметили впервые с "Арабской весны" в 2011 году, это как ничто является доказательством улучшения отношений между двумя странами.

Мероприятие состоялось 8 мая в пятизвездочном отеле The Nile Ritz-Carlton. Участие в нем приняли и иностранные дипломаты, правда, самих египтян было всего лишь несколько человек.

Это не прошло без внимания местных СМИ – традиционного рассадника антиизраильских настроений. Стоит отметить, что одно государственное издание опубликовало антисемитскую карикатуру.

"Присоединение наследного принца Саудовской Аравии к видению стабильности и экономического развития, которое разделяют Египет и Израиль, является важным краеугольным камнем (мира на Ближнем Востоке – ред.). Мы должны расширить это партнерство с другими государствами, разделив с ними общие интересы, и бороться с государствами и террористическими организациями, танцующими под дудку Ирана. Только путем совместной региональной борьбы мы сможем противостоять стремлению Ирана завладеть ядерным оружием и подорвать его поддержку террористических организаций в Ираке, Сирии и Ливане", - сказал на церемонии посол Израиля в Египте Давид Говрин.

В свете недавней эскалации на границе Израиля с сектором Газа отдельные политологи выразили протест против праздника, но помешать ему не сумели.
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