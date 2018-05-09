Россия не сожалеет об израильских атаках в Сирии

На фоне сообщений о новой масштабной атаке Израиля в районе Дамаска, бывший глава Совета Национальной Безопасности Израиля генерал-майор Гиора Айленд дал интервью порталу ynet.
Айланд подчеркнул: “Русские вовсе не обязательно сожалеют об израильских атаках против иранцев. В долгосрочной перспективе интересы России и Ирана полностью расходятся”.
Следует указать на то, что по оценкам некоторых комментаторов, подписание Трамом решения о выходе Америки из ядерной сделки сигнализирует начало совместной американо-израильской акции по выдавливанию иранцев из Сирии. Подробнее об этом можно прочитать в материале “Израильско-американская акция против Ирана только началась”.
Айланд подчеркивает, что не стоит рассчитывать на изменения в самом Иране: “Еще с эпохи президента Буша проводилась направленная политика “изменения режима в Иране”. Ее, возможно, даже продолжил Обама. Это не произошло, и этого не произойдет по двум причинам. во-первых, КСИР и иранская полиция очень успешно подавляют любые восстания в самом зародыше. Во-вторых, иранский народ считает, что это его право - заключать подобные соглашения. и то, что делают американцы - нечестно”.
Относительно отношения России к иранским действиям в Сирии, Айланд сказал: “Это правда, что Россия и Иран были тотальными партнерами когда вмешались в Сирии, что, в результате, привело к сохранению контроля Асада, но в долгосрочной перспективе российские и иранские интересы в Сирии очень различаются. Я не думаю, что русские сильно сожалеют, когда Израиль атакует иранские цели в Сирии. Они понимают, что столкновение между Ираном и Израилем в Сирии прямо повлияет на устойчивость режима Асада, и поэтому они постараются оказать давление на Иран. И именно этого, я полагаю, будет добиваться премьер-министр на сегодняшней встрече с Путиным”.
Другой комментатор, сотрудник Тель-Авивского Университета Евгений Глаубер, в интервью радио Галей ЦАХАЛ указал на то, что Россия, в принципе, заинтересована в возобновлении американских санкций против Ирана, поскольку они наносят удар по нефтяной торговле Ирана, автоматически ведя к повышению цен на мировых рынках. Глаубер также указал на сотрудничество российского правительства и королевства Саудовская Аравия - двух крупнейших игроков на нефтяном рынке, целью которого является поддержание высоких цен на нефть.
Относительно целей визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Москву Глаубер сказал, что Нетаниягу хочет “освежить” теплые отношения с российским лидером, после прозвучавших заявлений российского руководства о поставках усовершенствованных моделей систем ПРО С-300 сирийскому правительству.