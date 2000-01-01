Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Беннет: Если кто-то приходит решит вас, убейте его первым 09.05 12:12   MIGnews.com

Беннет: Если кто-то приходит убить вас, убейте его первым

Израиль должен быть готов к столкновению с Ираном, даже если придется атаковать первым, считает министр просвещения и член военно-политического кабинета Нафтали Беннет.

"Мы оказались в напряженном моменте, стоя перед нашими врагами, как близкими, так и отдаленными. Если бы мне пришлось обобщать политику израильского правительства и сил безопасности в это время, я бы сказал: если кто-то приходит убить вас, убейте его первым. Мы сильнее и решительнее Ирана", - заявил он на Национальной конференции студенческих и молодежных советов, ссылаясь на выход США из ядерного соглашения с Тегераном.

После того, как США вышли из ядерной сделки, его соратница по партии, министр юстиции Айелет Шакед выступая на радио 103 FM сегодня утром, заявила: "Президент Трамп – мужественный мужчина и решительный лидер, который доказывает, что силой и решительностью можно добиться чего угодно. Мы надеемся, что после возобновления санкций иранцы согласятся изменить соглашение".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:10
В результате воздушной атаки близ Дамаска убиты 15 человек
12:48
Госконтролер: Министр Лицман травит израильтян сигаретами
12:33
Китай, Корея и Япония решают судьбу КНДР
12:07
Парад Победы в Петах-Тикве
11:44
Франция: Ядерная сделка выживет и без США
11:30
Видео: Нетта Барзилай вышла в финал и упала с лестницы  
11:22
Израильтянина приговорили к 15 годам за убийство палестинца
11:14
Палестинцы объявили День Гнева
11:01
Помпео прибыл в Пхеньян для подготовки переговоров
10:49
Командующий КСИР: мы приветствуем выход Америки из сделки
10:20
Иран: мы сломаем Америке хребет  
10:11
На Красной площади началась торжественная церемония 9 мая
10:06
В Израиле - 70 000 незаконных мигрантов из Украины и Грузии
10:02
Смерть Америке: в иранском парламенте жгут флаг США  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus