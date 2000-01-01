09.05 12:12 MIGnews.com

Беннет: Если кто-то приходит убить вас, убейте его первым

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Израиль должен быть готов к столкновению с Ираном, даже если придется атаковать первым, считает министр просвещения и член военно-политического кабинета Нафтали Беннет."Мы оказались в напряженном моменте, стоя перед нашими врагами, как близкими, так и отдаленными. Если бы мне пришлось обобщать политику израильского правительства и сил безопасности в это время, я бы сказал: если кто-то приходит убить вас, убейте его первым. Мы сильнее и решительнее Ирана", - заявил он на Национальной конференции студенческих и молодежных советов, ссылаясь на выход США из ядерного соглашения с Тегераном.После того, как США вышли из ядерной сделки, его соратница по партии, министр юстиции Айелет Шакед выступая на радио 103 FM сегодня утром, заявила: "Президент Трамп – мужественный мужчина и решительный лидер, который доказывает, что силой и решительностью можно добиться чего угодно. Мы надеемся, что после возобновления санкций иранцы согласятся изменить соглашение".