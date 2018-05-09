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Фото из Flickr: Александр Диденко 09.05 13:40   MIGnews.com

Госдума РФ: невозможно незаметно создать ядерное оружие

Глава комитета Госдумы по обороне Виктор Шаманов заявил, что ситуация с ядерным оружием в Иране контролируется российскими экспертами и, по его словам, невозможно незаметно от России разрабатывать в Иране ядерное оружие.

"По данным, которыми я обладаю, это достаточно сложный и вполне контролируемый сегодня процесс, так как большое количество наших специалистов в ядерной энергетике там трудится. И невозможно сделать это, чтобы наши специалисты это не заметили", - передали слова Шаманова на РИА Новости.

Ранее Трамп заявил о выходе США из группы стран Совместного всеобъемлющего плана действий по вопросу сдерживания разработки ядерной энергетики Ирана, который отменял наложенные на исламскую республику санкции. В группе стран-посредников, заключивших сделку остались Россия, Британия, Китай, Франция и Германия.
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