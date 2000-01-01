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Франция: Ядерная сделка выживет и без США | Фото: James N. Mattis/Flickr09.05 11:44   MIGnews.com

Франция: Ядерная сделка выживет и без США

Несмотря на выход США из ядерной сделки с Ираном, соглашение "не мертво", сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, добавив, что президент республики Эмманюэль Макрон обсудит со своим иранским коллегой Хасаном Рухани дальнейшее развитие событий.

"Сделка не умерла. Американцы вышли из сделки, но она продолжает существовать", - сказал глава французской дипломатии местной радиостанции RTL.

Ле Дриан отметил, что у Франции, как и других участников ядерного соглашения, есть опасения по поводу вопросов, не касающихся ядерного потенциала (к примеру, программа развития баллистических ракет), но он считает, что все они решаемы и без отказа от СВПД.

Глава французского МИДа сообщил, что на следующей неделе, помимо Рухани, Макрон обсудит будущее ядерной сделки с ее европейскими подписантами – лидерами Великобритании и Германии.

Также состоятся встречи с представителями нефтедобывающей компании Total и других крупных финансовых и бизнес-игроков Ближнего Востока.

"Да, существует реальная угроза конфронтации. Но, надеюсь, это не станет препятствием для мира", - прокомментировал он решение Трампа по Ирану.
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