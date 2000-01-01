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скриншот с видео YouTube 09.05 11:01   MIGnews.com

Помпео прибыл в Пхеньян для подготовки переговоров

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян для подготовки встречи американского президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Дипломат сообщил об этом на своей странице в Twitter.


Помимо подготовки переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном, Помпео намерен встретиться с "высокопоставленными представителями" Северной Кореи.

Как сообщает DW, в последний раз представитель США ступал на северокорейскую замлю 18 лет назад, в 2000 году, когда бывший госсекретарь Мадлен Олбрайт встретилась с Ким Чен Иром.

Ранее Трамп заявил, что "добиться безоблачного и безопасного будущего" между Вашингтоном и Пхеньяном помогут Южная Корея, Япония и Китай.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Китая Ли Кецян и президент Южной Кореи Мун Чжеин встретились для обсуждения методов денуклеаризации КНДР.
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