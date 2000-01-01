09.05 11:22 MIGnews.com

Израильтянина приговорили к 15 годам за убийство палестинца

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Окружной суд Тель-Авива приговорил Йешуа Элицура к 15 годам лишения свободы за убийство 13 лет назад палестинца в районе Элон Морех.В сентябре 2004 года ехал в направлении Элон Морех. Он остановил минибус, за рулем которого сидел Тсиэль Иштия. Элицур выпустил в него полный магазин из автоматический винтовки М-16.Через год после этого Элицур был приговорен к 13 годам лишения свобода. Он немедленно бежал в Бразилию. В прошлом году он был найден и арестован в Сан-Паулу. После этого бразильские власти депортировали его в Израиль.