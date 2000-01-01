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Командующий КСИР: мы приветствуем выход Америки из сделки 09.05 10:49   MIGnews.com

Командующий КСИР: мы приветствуем выход Америки из сделки

Командующий корпусом стражей исламской революции Ирана генерал Мухаммед Али Джафари прокомментировал решение президента США Дональда Трампа о выходе из иранской ядерной сделки.

Джафари заявил: “Ядерное соглашение утратило свою силу, Вашингтон нацелился на наш ракетный проект, и мы приветствуем выход Америки из соглашения”.

Джафари также указал на то, что европейцы “слишком привязаны” к Соединенным Штатам, и поэтому “не могут принять самостоятельное решение”.

Джафари подчеркнул: “Главный интерес врага - нанести возможно больший ущерб нашим военным возможностям, и потому мы должны уделять большее внимание развитию таких возможностей”.
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