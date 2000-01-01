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скриншот с видео YouTube 09.05 12:33   MIGnews.com

Китай, Корея и Япония решают судьбу КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Китая Ли Кецян и президент Южной Кореи Мун Чжеин встретились для обсуждения методов ядерного разоружения КНДР.

"Мы должны придать импульс для завершения денуклеаризации Корейского полуострова и достижения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии", - передали позицию Абэ на DW.

Сообщается, что Китай и Япония разошлись в методах разоружения Северной Кореи, однако все страны, чьи представители прибыли на встречу согласились сотрудничать согласно двум договоренностям о свободной торговле, к заключению которых подтолкнули санкции США.

"Мы готовы сотрудничать с Японией и Южной Кореей для поддержки региональной стабильности и развития трех стран", - сказал представитель Китая.

Как сообщалось ранее, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна готова к денуклеаризации и переговорам с США, после чего состоялась историческая встреча глав Северной и Южной Кореи, в ходе которой лидеры стран договорились о тесном сотрудничестве и назначили срок подписания окончания состояния войны.
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