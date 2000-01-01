Китай, Корея и Япония решают судьбу КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Китая Ли Кецян и президент Южной Кореи Мун Чжеин встретились для обсуждения методов ядерного разоружения КНДР.
"Мы должны придать импульс для завершения денуклеаризации Корейского полуострова и достижения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии", - передали позицию Абэ на DW.
Сообщается, что Китай и Япония разошлись в методах разоружения Северной Кореи, однако все страны, чьи представители прибыли на встречу согласились сотрудничать согласно двум договоренностям о свободной торговле, к заключению которых подтолкнули санкции США.
"Мы готовы сотрудничать с Японией и Южной Кореей для поддержки региональной стабильности и развития трех стран", - сказал представитель Китая.
Как сообщалось ранее, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна готова к денуклеаризации и переговорам с США, после чего состоялась историческая встреча глав Северной и Южной Кореи, в ходе которой лидеры стран договорились о тесном сотрудничестве и назначили срок подписания окончания состояния войны.