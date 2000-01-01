09.05 10:11 MIGnews.com

На Красной площади началась торжественная церемония 9 мая

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В центре Москвы собрались жители и гости столицы, организован военный парад, приветствующий президента с его праздничной речью."Разгром нацистов стал грандиозной побезой. Все станы тогда понимали, что Советскй народ победил в войне. Наш народ добился победы ценой огромных усилий. Однако народ, спасший всю Европу пытаются осквернить, перевернуть историю и мы не позволим этого сделать. Мы всегда будем гордиться тем ,что советский народ не прогнулся, не поддался, в отличие от стран, заключивших лицемерное соглашение", - сказал Владимир Путин в ходе торжественной церемонии в честь праздника дня победы.На площади собраны 33 парадных колонны, что составляет более 12 тысяч человек. В ходе военного парада продемонстрированы новинки российской военной промышленности, такие как "Терминатор", БПЛА «Катран», «Корсар» и комплекс «Уран-9». А также с воздуха в параде принимают участие новейшие российские истребители Су-57 и МиГ-31К, оснащенные ракетным комплексом «Кинжал».Также президент призвал почтить погибших за мир минутой молчания.