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09.05 10:06   MIGnews.com

В Израиле - 70 000 незаконных мигрантов из Украины и Грузии

Выступая на заседании комитета Кнессета по внутренней политике глава МВД Арье Дери сообщил, что на территории Израиля находится 70 тысяч незаконных мигрантов из Украины и Грузии.

Это - в два раза больше, чем число незаконных африканских мигрантов.

До данным министра внутренних дел, за последние три года были поданы 33 тысячи прошения о предоставлении статуса беженца. Большинство прошений были поданы гражданами Украины и Грузии, и были отвергнуты МВД.
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