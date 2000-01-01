В Израиле - 70 000 незаконных мигрантов из Украины и Грузии
Выступая на заседании комитета Кнессета по внутренней политике глава МВД Арье Дери сообщил, что на территории Израиля находится 70 тысяч незаконных мигрантов из Украины и Грузии.
Это - в два раза больше, чем число незаконных африканских мигрантов.
До данным министра внутренних дел, за последние три года были поданы 33 тысячи прошения о предоставлении статуса беженца. Большинство прошений были поданы гражданами Украины и Грузии, и были отвергнуты МВД.