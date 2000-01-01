Нетаниягу поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонную беседу с избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном и поздравил его с избранием на пост в понедельник вечером, 8 мая.
Лидеры обсудили, среди прочего, дальнейшее сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также развитие экономических связей и связей в сфере технологий между Израилем и Францией. Новоизбранный президент Макрон поблагодарил премьер-министра за поздравления.
Лидеры договорились встретиться в ближайшее время.