09.05 11:18 MIGnews.com

Нетаниягу поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонную беседу с избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном и поздравил его с избранием на пост в понедельник вечером, 8 мая.Лидеры обсудили, среди прочего, дальнейшее сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также развитие экономических связей и связей в сфере технологий между Израилем и Францией. Новоизбранный президент Макрон поблагодарил премьер-министра за поздравления.Лидеры договорились встретиться в ближайшее время.