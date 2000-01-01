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Нетаниягу поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах 09.05 11:18   MIGnews.com

Нетаниягу поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел телефонную беседу с избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном и поздравил его с избранием на пост в понедельник вечером, 8 мая.

Лидеры обсудили, среди прочего, дальнейшее сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также развитие экономических связей и связей в сфере технологий между Израилем и Францией. Новоизбранный президент Макрон поблагодарил премьер-министра за поздравления.

Лидеры договорились встретиться в ближайшее время.
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