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пресс-секретарь партии НДИ 09.05 08:41   MIGnews.com

Одед Форер: Министры плюнули в лицо ветеранам

Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер выразил возмущение в связи с тем, что министры от коалиционных партий отказались в ходе заседания министерской комиссии по законодательству поддержать представленный им законопроект о 9 мая.

По словам парламентария от НДИ, не было никакой объективной причины откладывать рассмотрение данного законопроекта, в соответствии с которым День Победы над нацистами во Второй мировой войне должен быть внесен в реестр государственных праздников и отмечаться ежегодно 9 мая на государственном уровне.

"Это плевок в лицо ветеранам. Как вообще такое может происходить? Закон, который не имеет никакой бюджетной стоимости, весь смысл и цель которого — восстановление исторической справедливости и увековечивание подвига воинов-евреев Второй мировой, - именно его министры отказываются поддержать? Я призываю всех членов коалиции, всех министров, входящих в состав министерской комиссии по законодательству, исправить допущенную несправедливость и в ближайшее воскресенье утвердить законопроект о праздновании Дня Победы", - подчеркнул Одед Форер.
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