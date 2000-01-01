09.05 08:41 MIGnews.com

Одед Форер: Министры плюнули в лицо ветеранам

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер выразил возмущение в связи с тем, что министры от коалиционных партий отказались в ходе заседания министерской комиссии по законодательству поддержать представленный им законопроект о 9 мая.По словам парламентария от НДИ, не было никакой объективной причины откладывать рассмотрение данного законопроекта, в соответствии с которым День Победы над нацистами во Второй мировой войне должен быть внесен в реестр государственных праздников и отмечаться ежегодно 9 мая на государственном уровне."Это плевок в лицо ветеранам. Как вообще такое может происходить? Закон, который не имеет никакой бюджетной стоимости, весь смысл и цель которого — восстановление исторической справедливости и увековечивание подвига воинов-евреев Второй мировой, - именно его министры отказываются поддержать? Я призываю всех членов коалиции, всех министров, входящих в состав министерской комиссии по законодательству, исправить допущенную несправедливость и в ближайшее воскресенье утвердить законопроект о праздновании Дня Победы", - подчеркнул Одед Форер.