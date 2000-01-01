09.05 07:39 MIGnews.com

В Южной Корее начались президентские выборы

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В Южной Корее открылись избирательные участки на выборах президента страны, сообщает во вторник агентство Associated Press.За главный пост страны поборются 13 кандидатов. Больше всего шансов у Мун Чжэ Ин от Демократической партии (за него готовы проголосовать около 42% избирателей), а также представителя "Народной партии" Ан Чхоль Су и Хон Чжун Пхе от партии "Свободная Корея" (обоих поддерживают по 18%).Граждане Южной Кореи, выразившие желание проголосовать досрочно, уже приняли участие в предварительных выборах, которые состоялись 4 и 5 мая. По данным Национальной избирательной комиссии, в них участвовали около 11 млн человек, что составляет примерно четверть от общего числа избирателей (42 млн человек).Досрочные выборы президента были назначены после того, как в декабре прошлого года парламент страны объявил импичмент прежнему главе государства Пак Кын Хе. В марте конституционный суд подтвердил ее отставку.Скандал вокруг экс-президента связан с ее подругой Чхве Сун Силь, которая, пользуясь доверием и прикрываясь именем Пак Кын Хе, пыталась вмешиваться в государственные дела, вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения.