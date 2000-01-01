Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Южной Корее начались президентские выборы | Фото: Thinkstock09.05 07:39   MIGnews.com

В Южной Корее начались президентские выборы

В Южной Корее открылись избирательные участки на выборах президента страны, сообщает во вторник агентство Associated Press.

За главный пост страны поборются 13 кандидатов. Больше всего шансов у Мун Чжэ Ин от Демократической партии (за него готовы проголосовать около 42% избирателей), а также представителя "Народной партии" Ан Чхоль Су и Хон Чжун Пхе от партии "Свободная Корея" (обоих поддерживают по 18%).

Граждане Южной Кореи, выразившие желание проголосовать досрочно, уже приняли участие в предварительных выборах, которые состоялись 4 и 5 мая. По данным Национальной избирательной комиссии, в них участвовали около 11 млн человек, что составляет примерно четверть от общего числа избирателей (42 млн человек).

Досрочные выборы президента были назначены после того, как в декабре прошлого года парламент страны объявил импичмент прежнему главе государства Пак Кын Хе. В марте конституционный суд подтвердил ее отставку.

Скандал вокруг экс-президента связан с ее подругой Чхве Сун Силь, которая, пользуясь доверием и прикрываясь именем Пак Кын Хе, пыталась вмешиваться в государственные дела, вымогала деньги у крупных южнокорейских компаний с целью личного обогащения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:50
Германия предоставляет убежище турецким военным
07:49
20 машин стали жертвами вандалов в Иерусалиме
07:18
"Сдохни наконец": новый случай издевательств над стариками  
07:17
В президентские выборы Сеул опасается провокаций Пхеньяна
06:31
Террористическая угроза в Париже
06:25
Исраэль Кац: Пришло время расширить границы Иерусалима
05:30
В сирийском Алеппо раздали георгиевские ленточки
03:41
Ученые: Аромат духов выдаст возраст женщины
02:38
Banksy посвятил Brexit мурал со сбитой звездой
01:31
Благодаря Brexit Тереза Мэй снизит поток беженцев втрое
00:21
Венеция начала бороться с кебабами, чтобы защитить культуру
22:53
Заключенный требует разрешить жить в камере с секс-куклой
21:52
СМИ: Турция захотела отгородиться стеной от Ирана
21:23
Визит принца Чарльза в Израиль отменили из-за арабских стран
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus