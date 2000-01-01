Биби встретился с главой Комитета начальников штабов США
Во вторник, 9 мая, состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Гади Айзенкота с главой Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом.
На встрече стороны обсудили дальнейшее углубление отношений между двумя странами в сфере безопасности и общие стратегические задачи.
Премьер-министр Нетаниягу в ходе беседы заявил:
"Рад снова вас видеть. Существует нерушимый союз между США и Израилем и мощный союз между армией США и ЦАХАЛом. Мы ценим это и знаем, что этот союз необходим не только для безопасности, но и для мира. Мы готовимся к визиту президента Трампа, который состоится очень скоро".
В свою очередь генерал Данфорд отметил:
"Благодарю вас, господин премьер-министр. Как вы знаете, с момента моего вступления в должность я приезжаю сюда уже в третий раз не только ради решения наших общих задач, но и ради крепких дружеских отношений с генералом Айзенкотом".