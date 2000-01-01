09.05 21:45 MIGnews.com

Биби встретился с главой Комитета начальников штабов США

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Во вторник, 9 мая, состоялась встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Гади Айзенкота с главой Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом.На встрече стороны обсудили дальнейшее углубление отношений между двумя странами в сфере безопасности и общие стратегические задачи.Премьер-министр Нетаниягу в ходе беседы заявил:"Рад снова вас видеть. Существует нерушимый союз между США и Израилем и мощный союз между армией США и ЦАХАЛом. Мы ценим это и знаем, что этот союз необходим не только для безопасности, но и для мира. Мы готовимся к визиту президента Трампа, который состоится очень скоро".В свою очередь генерал Данфорд отметил:"Благодарю вас, господин премьер-министр. Как вы знаете, с момента моего вступления в должность я приезжаю сюда уже в третий раз не только ради решения наших общих задач, но и ради крепких дружеских отношений с генералом Айзенкотом".