Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












kremlin.ru 10.05 07:08   MIGnews.com

Путин и Аббас встретятся в Сочи 11 мая

Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас проведут переговоры 11 мая в Сочи, в ходе которых обсудят ближневосточное урегулирование. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе предстоящей встречи приоритетное внимание планируется уделить актуальным вопросам ближневосточного урегулирования, обсудить ряд практических тем двусторонней повестки дня", — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин и Аббас в режиме телемоста поучаствуют в церемонии открытия Многофункционального культурного комплекса в Вифлееме, который был возведен при содействии РФ.
Поделиться
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:07
Скончался кинокритик Даниил Дондурей
08:06
Израиль: Какой подарок несут на свадьбу
08:05
Pizza Hut высмеяла голодовку Баргути
07:32
Новым президентом Южной Кореи стал Мун Чжэ Ин
07:27
Израиль: Дефицит в системе здравоохранения
07:15
Последний выпуск 1-го канала: Геула Эвен рыдает в эфире  
06:57
Видео: Два Геркулеса чуть не столкнулись на параде  
06:29
Кац: продолжаем работать над изменением ситуации в регионе
05:33
Кахлон: "Благодаря ветеранам мы находимся здесь сегодня"
04:16
Ученые: хотите сберечь нервы – пейте вино
03:23
Ученые объяснили почему женщины изменяют
02:36
Таблетки из брокколи спасут от последствий инсульта
01:22
Стало известно, почему мужчины не любят дам с высоким IQ
00:43
Газировка может спровоцировать преждевременные роды
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus