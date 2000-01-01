Путин и Аббас встретятся в Сочи 11 мая

Президент России Владимир Путин и глава Палестины Махмуд Аббас проведут переговоры 11 мая в Сочи, в ходе которых обсудят ближневосточное урегулирование. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе предстоящей встречи приоритетное внимание планируется уделить актуальным вопросам ближневосточного урегулирования, обсудить ряд практических тем двусторонней повестки дня", — говорится в сообщении.
Кроме того, Путин и Аббас в режиме телемоста поучаствуют в церемонии открытия Многофункционального культурного комплекса в Вифлееме, который был возведен при содействии РФ.