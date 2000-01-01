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Израиль: изучения героизма евреев в школах не будет 09.05 21:14   MIGnews.com

Израиль: изучения героизма евреев в школах не будет

Во вторник, 9 мая, состоялось специальное заседание парламентской комиссии по образованию, созванное по инициативе депутата Ксении Светловой (Сионистский лагерь) для обсуждения вопроса о создании комиссии, которая должна разработать рекомендации по включению в обязательную программу школьного обучения истории героизма еврейских воинов во Второй мировой и в Великой Отечественной войнах, а также изучение истории Дня Победы.

К сожалению, другие депутаты, члены парламентской комиссии по образованию, не поддержали инициативу Светловой.

Отметим, что и депутаты от партии НДИ предложение Светловой о создании такой комиссии не поддержали.

Депутат Светлова: "Важно изучать в школах историю Великой Победы, историю героизма победителей. Комиссия должна была подготовить конкретные рекомендации по данному вопросу, но депутаты решили, что такая комиссия не нужна.

Депутат Малиновская от НДИ прямо сказала мне, что нет никакой необходимости в создании подобной комиссии.

Мне трудно понять такое отношение. Убеждена, что дети в Израиле должны изучать историю подвига и героизма еврейских воинов во Второй мировой войне. Мы помним о Катастрофе нашего народа, при этом важно помнить и о героизме и подвиге евреев в те годы, изучать и хранить историю подвига".
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