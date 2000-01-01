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flickr 09.05 19:52   MIGnews.com

Израиль: работники МИДа грозятся заблокировать визит Трампа

Работники Министерства иностранных дел угрожают прекратить подготовку запланированного на 22 мая визита президента США Дональда Трампа в Израиль. В частности это случится в случае, если их требования в отношении повышения заработной платы не будут выполнены.

Как пишет Аруц Шева, работники МИДа усилили давление на Министерство финансов касательно повышения заработной платы под угрозой немедленного прекращения деятельности.

А это в свою очередь поставит под сомнение возможность проведения анонсированного визита президента США Дональда Трампа в Израиль, если их требования не будут выполнены.

В заявление сотрудников МИДа говорится:

“Два месяца назад глава профсоюза пригласил председателя Министерства финансов Шая Бабада, председателя МИД Юваля Ротема, а также представителей от рабочих для завершения переговоров по соглашению о заработной плате.

Встреча должна была привести в действие договоренности, достигнутые нами 3 года назад в отношении повышения зарплаты сотрудникам Министерства иностранных дел. К сожалению, ничего не произошло: на настоящий момент проект соглашения не представлен нам, и у нас нет горизонта для завершения разбирательства”.

А поэтому в знак протеста сотрудники решили остановить работы по мероприятию, которые находится в верхней части списка приоритетов министерства, в том числе логистическую подготовку к планируемому предстоящему визиту Дональда Трампа и других официальных визитов государства.
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