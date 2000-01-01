Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












09.05 18:44   MIGnews.com

Поляки против приема беженцев

Почти половина граждан Польши решительно выступили против приема беженцев из мусульманских стран у себя в стране. Об этом свидетельствуют результаты нового соцопроса, проведенного по заказу телеканала TVP.

Согласно опросу 46% поляков ответили “решительно нет” на вопрос о приеме беженцев в Польше. Еще 27% ответили "скорее нет" на данный вопрос.

За прием беженцев выступили лишь 4% жителей Польши. Еще 19% дали ответ "скорее да".

Отметим, что власти Польши отказались принимать беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению.

Ранее премьер-министр Беата Шидло раскритиковала миграционную политику ЕС, заявив, что страны Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия) не согласятся на шантаж в вопросе приема беженцев.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:29
Подросток изобрел бюстгальтер, диагностирующий рак
19:02
Во Французских Альпах при сходе лавины погибли 3 человека
18:55
В Иерусалиме прошел парад Победы
18:21
Дружба дружбой, а помидоры врозь..
18:15
Негев: в детсадах обнаружили вертолетные боеприпасы
17:22
Битва за шабат: Ультраортодоксы пойдут до конца
17:06
Аббас готов к встрече с Нетаниягу под эгидой Трампа
16:52
Дэвид Фридман: надеюсь, что скоро буду работать в Иерусалиме
16:28
240 репатриантов из Украины приземлились в Израиле
16:15
Мэр Иерусалима резко раскритиковал слова Эрдогана
15:28
Парня девушки, выпавшей из машины, не обвинят в убийстве
15:12
Минобороны опровергло слухи о казни российского военного
14:57
Кандидат в президенты: "Сеул возглавит переговоры с КНДР"
14:46
40 человек пострадали в результате взрывов на юге Таиланда
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus