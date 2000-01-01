09.05 18:44 MIGnews.com

Поляки против приема беженцев

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Почти половина граждан Польши решительно выступили против приема беженцев из мусульманских стран у себя в стране. Об этом свидетельствуют результаты нового соцопроса, проведенного по заказу телеканала TVP.Согласно опросу 46% поляков ответили “решительно нет” на вопрос о приеме беженцев в Польше. Еще 27% ответили "скорее нет" на данный вопрос.За прием беженцев выступили лишь 4% жителей Польши. Еще 19% дали ответ "скорее да".Отметим, что власти Польши отказались принимать беженцев в рамках программы Евросоюза по их расселению.Ранее премьер-министр Беата Шидло раскритиковала миграционную политику ЕС, заявив, что страны Вышеградской четверки (Польша, Словакия, Венгрия, Чехия) не согласятся на шантаж в вопросе приема беженцев.