09.05 16:52 MIGnews.com
Дэвид Фридман: надеюсь, что скоро буду работать в Иерусалиме
Новый посол США в Израиле Дэвид Фридман приступит к исполнению обязанностей в следующий понедельник. Один из советников Трампа был назначен на данную должность 29 марта.
Об этом сообщил сам новоиспеченный посол в своем микроблоге Twitter во вторник, 9 мая:
“Я прилечу в Израиль 15 мая, чтобы представлять США в качестве посла. Я надеюсь, что очень скоро буду работать в Иерусалиме”.
При этом Фридман намекает, на возможное перемещение посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, которое поддерживает что администрация президента США Дональда Трампа.
По прибытию в Израиль Фридман представит свои верительные грамоты президенту Реувену Ривлину.
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