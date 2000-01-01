09.05 16:52 MIGnews.com

Дэвид Фридман: надеюсь, что скоро буду работать в Иерусалиме

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Новый посол США в Израиле Дэвид Фридман приступит к исполнению обязанностей в следующий понедельник. Один из советников Трампа был назначен на данную должность 29 марта.Об этом сообщил сам новоиспеченный посол в своем микроблоге Twitter во вторник, 9 мая:“Я прилечу в Израиль 15 мая, чтобы представлять США в качестве посла. Я надеюсь, что очень скоро буду работать в Иерусалиме”.При этом Фридман намекает, на возможное перемещение посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, которое поддерживает что администрация президента США Дональда Трампа.По прибытию в Израиль Фридман представит свои верительные грамоты президенту Реувену Ривлину.