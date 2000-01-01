09.05 16:15 MIGnews.com

Мэр Иерусалима резко раскритиковал слова Эрдогана

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Мэр Иерусалима Нир Баркат резко раскритиковал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что “оккупация” Иерусалима является оскорблением ислама.Ранее Эрдоган заявил: "В качестве мусульманской уммы должны часто посещать мечеть аль-Акса. Каждый день оккупации Иерусалима - оскорбление всем нам".В свою очередь Баркат подчеркнул, что Эрдоган возглавляет страну, оккупировавшую Иерусалим в течение 400 лет. Он обвинил турецкого лидера в лицемерии и распространении ложной информации.Во вторник, 9 мая, градоначальник Иерусалима заявил:“Удивительно, что Эрдоган, который возглавляет государство, оккупировавшее Иерусалим в течение 400 лет, пытается поучать нас о том, как управлять нашим городом. В отличие от турецкой оккупации, Иерусалим под израильским суверенитетом процветает. Это открытый и независимый город, где есть свобода религии и вероисповедания для всех его жителей ”.Нир Баркат предложил президенту Турции посетить Иерусалим и убедиться в этом своими глазами.Также градоначальник отметил, что “связь еврейского народа с Иерусалимом насчитывает более 3000 лет”.“Иерусалим есть и будет нашей вечной столицей”, - резюмировал Баркат.Напомним, что ранее Реджеп Тайип Эрдоган в ходе торжественной церемонии, посвященной “Недели аль-Кудс” заявил:“Мы поддерживаем палестинскую борьбу против оккупации Иерусалима”.Также он призвал турок как можно чаще посещать мечеть аль-Акса, с тем, чтобы “защитить мусульманскую идентичность святого места”.