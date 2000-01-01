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Мэр Иерусалима резко раскритиковал слова Эрдогана | Фото: Thinkstock09.05 16:15   MIGnews.com

Мэр Иерусалима резко раскритиковал слова Эрдогана

Мэр Иерусалима Нир Баркат резко раскритиковал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что “оккупация” Иерусалима является оскорблением ислама.

Ранее Эрдоган заявил: "В качестве мусульманской уммы должны часто посещать мечеть аль-Акса. Каждый день оккупации Иерусалима - оскорбление всем нам".

В свою очередь Баркат подчеркнул, что Эрдоган возглавляет страну, оккупировавшую Иерусалим в течение 400 лет. Он обвинил турецкого лидера в лицемерии и распространении ложной информации.

Во вторник, 9 мая, градоначальник Иерусалима заявил:

“Удивительно, что Эрдоган, который возглавляет государство, оккупировавшее Иерусалим в течение 400 лет, пытается поучать нас о том, как управлять нашим городом. В отличие от турецкой оккупации, Иерусалим под израильским суверенитетом процветает. Это открытый и независимый город, где есть свобода религии и вероисповедания для всех его жителей ”.

Нир Баркат предложил президенту Турции посетить Иерусалим и убедиться в этом своими глазами.

Также градоначальник отметил, что “связь еврейского народа с Иерусалимом насчитывает более 3000 лет”.
“Иерусалим есть и будет нашей вечной столицей”, - резюмировал Баркат.

Напомним, что ранее Реджеп Тайип Эрдоган в ходе торжественной церемонии, посвященной “Недели аль-Кудс” заявил:

“Мы поддерживаем палестинскую борьбу против оккупации Иерусалима”.

Также он призвал турок как можно чаще посещать мечеть аль-Акса, с тем, чтобы “защитить мусульманскую идентичность святого места”.
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