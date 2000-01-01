09.05 14:30 MIGnews.com

Экзитпол: президентом Южной Кореи стал демократ Мун Чжэ Ин

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В Южной Корее завершились выборы президента. Согласно только что полученным данным экзитполов, победу одержал демократ Мун Чжэ Ин с 41,4% голосов. Победивший кандидат сразу же приступит к своим обязанностям в новой должности и будет руководить государством в течение пяти лет.Новый президент избран вместо Пак Кын Хе, которую отстранили от власти в связи с крупными скандалами. Ей объявили импичмент, затем арестовали и выдвинули ряд обвинений – в том числе во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями. Основными претендентами на пост главы государства стали Мун Чжэ Ин от Демократической партии, Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" и представитель консервативных сил Хон Чжун Пхё.