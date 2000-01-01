Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












09.05 14:41   MIGnews.com

Туркам Германии не позволят голосовать за смертную казнь

Турки, проживающие в Германии, не будут допущены к голосованию на любом референдуме о восстановлении смертной казни, как заявила канцлер Ангела Меркель в своем выступлении во вторник, 9 мая.

Германия разрешила туркам проголосовать в прошлом месяце на референдуме, который одобрил новые широкие полномочия для президента Тайипа Эрдогана. Но многие местные власти запретили митинги. Эрдоган сравнил запрет митингов с нацизмом, что вызвало дипломатический раскол.

Меркель, баллотирующаяся на четвертый срок на сентябрьских выборах, заявила, что Европа не должна отталкивать Турцию, несмотря на обеспокоенность в связи с ужесточением власти Эрдогана и массовыми арестами после попытки государственного переворота в июле прошлого года.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:28
Парня девушки, выпавшей из машины, не обвинят в убийстве
15:12
Минобороны опровергло слухи о казни российского военного
14:57
Кандидат в президенты: "Сеул возглавит переговоры с КНДР"
14:46
40 человек пострадали в результате взрывов на юге Таиланда
14:36
СМИ: КНДР призывает Южную Корею положить конец вражде
14:30
Экзитпол: президентом Южной Кореи стал демократ Мун Чжэ Ин
14:17
ЦАХАЛ арестовал палестинского террориста возле Рабуда
14:12
Тель-Авив: 17-летняя изнасилована у автобусной станции
13:55
Россия проккоментировала слухи о казни полковника РФ в Сирии
13:37
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
13:17
Взрыв бомбы в Таиланде: десятки раненых
13:08
Если платить 40000 водителей, пробок на шоссе Аялон не будет
12:14
Эдельштейн: Эрдоган был и остается врагом  
12:11
Министр Исраэль Кац о Дне Победы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus