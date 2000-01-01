09.05 14:41 MIGnews.com

Туркам Германии не позволят голосовать за смертную казнь

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Турки, проживающие в Германии, не будут допущены к голосованию на любом референдуме о восстановлении смертной казни, как заявила канцлер Ангела Меркель в своем выступлении во вторник, 9 мая.Германия разрешила туркам проголосовать в прошлом месяце на референдуме, который одобрил новые широкие полномочия для президента Тайипа Эрдогана. Но многие местные власти запретили митинги. Эрдоган сравнил запрет митингов с нацизмом, что вызвало дипломатический раскол.Меркель, баллотирующаяся на четвертый срок на сентябрьских выборах, заявила, что Европа не должна отталкивать Турцию, несмотря на обеспокоенность в связи с ужесточением власти Эрдогана и массовыми арестами после попытки государственного переворота в июле прошлого года.