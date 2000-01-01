10.05 05:33 MIGnews.com

Кахлон: "Благодаря ветеранам мы находимся здесь сегодня"

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Министр финансов Моше Кахлон накануне Дня Победы принял в своей канцелярии ветерана Второй мировой войны, полковника в отставке Евгения Левенгарда - одного из выдающихся активистов Союза ветеранов Израиля, проживающего в Хайфе.Евгений Левенгард в прошлом году отметил свой 90-летний юбилей. Он репатриировался в Израиль в 1994 году, пятеро его внуков отслужили в Армии обороны Израиля, и к этому дню у Евгения и его супруги уже десять правнуков. На войну Евгений Левенгард попал в 1943 году, когда ему едва исполнилось 17 лет. Войну он встретил в Белоруссии, в городе Бобруйск на границе с Польшей. “Война началась 22 июня, а 26 мы оттуда бежали, как смогли, - рассказал Евгений Левенгард на встрече с министром. - На фронт я попал в октябре 1943 года, и прослужил 42 года: 2 года до конца войны, и еще 40 лет после войны, в разведке”.Последние годы службы в армии Евгений Левенгард занимал генеральскую должность, однако генеральского звания так и не получил: “пятым пунктом не вышел”, - объясняет он. Демобилизовался Евгений Левенгард в звании полковника. В Израиле он стал одним из организаторов Парада Победы в Хайфе, в 2004 году. “Когда мы организовали Парад, люди говорили, что на него никто не придет, - поделился Евгений Левенгард. - Но пришло 400 человек. А в этом году в Параде, который мы провели 5 мая, участвовали уже 15 тысяч человек”.Моше Кахлон, в свою очередь, поздравил ветерана с Днем Победы и выразил радость по поводу того, что в последние годы информация об участии советских евреев во Второй мировой войне становится все более обсуждаемой, что нынешние израильтяне получили возможность выслушать уникальные истории жизни участников войны. И это происходит, в первую очередь, благодаря деятельности ветеранских организаций. Мы благодарим вас за то, что вы спасли мир от нацистов, - сказал Моше Кахлон. - Ведь благодаря вам, мы все находимся здесь сегодня”.