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Кац: продолжаем работать над изменением ситуации в регионе 10.05 06:29   MIGnews.com

Кац: продолжаем работать над изменением ситуации в регионе

В рамках визита в США министр транспорта и разведки Исраэль Кац встретился с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом и с послом Израиля в США Роном Дермером.

Министр рассказал о содержании беседы:

"В преддверии визита президента США Трампа в Израиль, мы обсудили ряд вопросов. На встрече я представил две региональные инициативы: гражданское отмежевание от Газы - создание острова у берегов сектора, а также Ближневосточную транспортную инициативу. Эти программы вызвали интерес. Было изъявлено желание ознакомить с ними американскую администрацию с целью получения поддержки президента в этом вопросе. Сегодня эти инициативы будут представлены Совету национальной безопасности США. В заседании Совета примут участие послы и спецпредставитель президента Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.

Напомним, что по мнению министра, создание острова предоставит Газе необходимую связь с миром, - для контролируемого передвижения людей и транспортировки грузов, и одновременно обеспечит безопасность Израиля.

В свою очередь, региональная транспортная инициатива Исраэля Каца призвана создать альтернативные торговые пути между востоком и западом, более короткие, быстрые и дешёвые и, что также важно, более безопасные.

Кроме экономической выгоды для Израиля, проекты призваны соединить нашу страну с регионом с экономической и политической точек зрения и объединить здесь прагматически настроенные силы.

"Своими действиями я намерен изменить ситуацию на Ближнем Востоке",- подытожил вышесказанное Исраэль Кац .
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