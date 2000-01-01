10.05 06:29 MIGnews.com

Кац: продолжаем работать над изменением ситуации в регионе

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В рамках визита в США министр транспорта и разведки Исраэль Кац встретился с послом США в Израиле Дэвидом Фридманом и с послом Израиля в США Роном Дермером.Министр рассказал о содержании беседы:"В преддверии визита президента США Трампа в Израиль, мы обсудили ряд вопросов. На встрече я представил две региональные инициативы: гражданское отмежевание от Газы - создание острова у берегов сектора, а также Ближневосточную транспортную инициативу. Эти программы вызвали интерес. Было изъявлено желание ознакомить с ними американскую администрацию с целью получения поддержки президента в этом вопросе. Сегодня эти инициативы будут представлены Совету национальной безопасности США. В заседании Совета примут участие послы и спецпредставитель президента Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт.Напомним, что по мнению министра, создание острова предоставит Газе необходимую связь с миром, - для контролируемого передвижения людей и транспортировки грузов, и одновременно обеспечит безопасность Израиля.В свою очередь, региональная транспортная инициатива Исраэля Каца призвана создать альтернативные торговые пути между востоком и западом, более короткие, быстрые и дешёвые и, что также важно, более безопасные.Кроме экономической выгоды для Израиля, проекты призваны соединить нашу страну с регионом с экономической и политической точек зрения и объединить здесь прагматически настроенные силы."Своими действиями я намерен изменить ситуацию на Ближнем Востоке",- подытожил вышесказанное Исраэль Кац .