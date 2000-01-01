09.05 16:28 MIGnews.com

240 репатриантов из Украины приземлились в Израиле

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240 новых репатриантов из Украины прилетели сегодня (понедельник) в Израиль специальным рейсом, организованным Фондом Дружбы. Мария Кулавкова (41 год) из Донецка, волнующимся голосом поведала, что она не верит тому, что находится на земле обетованной и "рада воссоединится со своей семьей".В рамках очередного рейса Фонда Дружбы в Израиль прибыло 62 семьи, из них 60 детей и подростков и 10 репатриантов свыше 70 лет. Репатрианты заселятся в 26 городах Израиля, от Кацрина до Эйлата. Вместе с репатриантами прибыли и их домашние животные – 14 кошек и собак.Вячеслав и Инура Браверман вместе со своим 3-летним сыном проживали в Донецке, где постоянно ведутся бои. Для них война была повседневной рутиной. "Мы подвергались опасности каждый день из-за вооруженных столкновений. Война была повсюду. Выходя из дома, была высокая вероятность не вернуться обратно. Это был нескончаемый кошмар" – рассказывает Вячеслав.Семья Браверман планирует поселиться в Ашдоде вместе с 20 семьями с этого рейса. Однако больше всего репатриантов (38) с этого рейса поселятся в Бат-яме, многие также поселятся в Нагарии, Хайфе, Нетании и Ришон-леционе.С тех пор как Фонд Дружбы начал независимо доставлять репатриантов в Израиль с 2014 года, в Израиль репатриировались с помощью Фонда евреи из 19 государств. Из них 5418 репатриантов из Украины. Подчеркнем, что ввиду сложного экономического положения репатриантов, Фонд выделяет 800$ каждому взрослому репатрианту и 400$ каждому ребенку, в дополнение к обычным льготам новых репатриантов от министерства абсорбции.Президент Фонда Дружбы, раввин Йехиэль Экштейн: «Мы рады прибытию сотен новых репатриантов в Израиль и благодарны за ту честь, которая выпала нам помогать им и сопровождать их в процессе абсорбции. Репатриация является двигателем израильской экономики и всего сионистского движения. Однако мы далеки от своей цели – в мире есть еще много евреев, желающих вернуться на землю обетованную, будь то по сионистским соображениям, или находящихся в бедственном положении. Мы гарантируем, что каждый еврей, желающий репатриироваться, сможет это сделать с нашей помощью".