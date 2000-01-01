Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Битва за шабат: Ультраортодоксы пойдут до конца 09.05 17:22   MIGnews.com

Битва за шабат: Ультраортодоксы пойдут до конца

Ситуация вокруг работы торговых точек в шабат продолжает накаляться. Нежелание правительства все эти годы принимать решение привело к возникновению цуцванга на политической доске: у правительства, которое было вынуждено принять решение Высшего суда справедливости, нет возможности сделать ход, чтобы разрядить ситуацию.

Ультраортодоксальные партии, которые внезапно обнаружили себя припертыми к стене решением БАГАЦа, касающегося шабата — темы, в которой с их точки зрения даже не может быть намека на компромисс. На официальный компромисс, естественно. Все прекрасно понимают, что мир не делится только на черное и белое, и пока где-то там в серой области торговые точки работали по шабатам «незаконно» — ШАС и Еврейство Торы предпочитали не накалять ситуацию понимая, что в 2017 году требования закрыть страну в шабат герметично ни к чему хорошему не приведут. А воспоминания о прозябании в оппозиции еще свежи. Но теперь, когда нарушать шабат можно официально, звучит набат в Бней-Браке. В последние дни ультраортодоксальные партии разработали законопроект, призванный лишить местные органы власти возможности принимать у себя подзаконный нормативный акт, подобный принятому муниципалитетом Тель-Авива, и позволяющему 160 торговым точкам работать в шабат. Под законопроектом уже поставили свою подпись все депутаты от партий ШАС и Еврейство Торы, а также несколько депутатов из партии Еврейский дом.

И вот тут мы возвращаемся к цуцвангу, в котором оказалось правительство. Прежде всего, для утверждения законопроекта потребуется поддержка всех членов коалиции, потому что коалиционное соглашение позволяет изменить статус-кво только при полной поддержке коалиции. Если коалиция решит поддержать законопроект, то, скорее всего, увидит Еш Атид стремительно взлетающую в исследованиях к 30 мандатам и выше. Если же коалиция решит не поддерживать законопроект (что вполне логично, учитывая тот факт, что министр экономики Эли Коэн из партии Кулану уже подчеркнул, что возражает против изменения статус-кво, а партия НДИ традиционно поддерживает возможности работы торговых точек в шабат), то у ШАС, Еврейства Торы и может быть даже и Еврейского дома будет прекрасная возможность развалить коалицию и пойти на выборы в битве за самое святое. По крайней мере подобное происходило в 1976 и 1999 годах. 
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:21
Дружба дружбой, а помидоры врозь..
18:15
Негев: в детсадах обнаружили вертолетные боеприпасы
17:06
Аббас готов к встрече с Нетаниягу под эгидой Трампа
16:52
Дэвид Фридман: надеюсь, что скоро буду работать в Иерусалиме
16:28
240 репатриантов из Украины приземлились в Израиле
16:15
Мэр Иерусалима резко раскритиковал слова Эрдогана
15:28
Парня девушки, выпавшей из машины, не обвинят в убийстве
15:12
Минобороны опровергло слухи о казни российского военного
14:57
Кандидат в президенты: "Сеул возглавит переговоры с КНДР"
14:46
40 человек пострадали в результате взрывов на юге Таиланда
14:41
Туркам Германии не позволят голосовать за смертную казнь
14:36
СМИ: КНДР призывает Южную Корею положить конец вражде
14:30
Экзитпол: президентом Южной Кореи стал демократ Мун Чжэ Ин
14:17
ЦАХАЛ арестовал палестинского террориста возле Рабуда
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus