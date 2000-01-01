09.05 17:22 MIGnews.com

Битва за шабат: Ультраортодоксы пойдут до конца

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Ситуация вокруг работы торговых точек в шабат продолжает накаляться. Нежелание правительства все эти годы принимать решение привело к возникновению цуцванга на политической доске: у правительства, которое было вынуждено принять решение Высшего суда справедливости, нет возможности сделать ход, чтобы разрядить ситуацию.Ультраортодоксальные партии, которые внезапно обнаружили себя припертыми к стене решением БАГАЦа, касающегося шабата — темы, в которой с их точки зрения даже не может быть намека на компромисс. На официальный компромисс, естественно. Все прекрасно понимают, что мир не делится только на черное и белое, и пока где-то там в серой области торговые точки работали по шабатам «незаконно» — ШАС и Еврейство Торы предпочитали не накалять ситуацию понимая, что в 2017 году требования закрыть страну в шабат герметично ни к чему хорошему не приведут. А воспоминания о прозябании в оппозиции еще свежи. Но теперь, когда нарушать шабат можно официально, звучит набат в Бней-Браке. В последние дни ультраортодоксальные партии разработали законопроект, призванный лишить местные органы власти возможности принимать у себя подзаконный нормативный акт, подобный принятому муниципалитетом Тель-Авива, и позволяющему 160 торговым точкам работать в шабат. Под законопроектом уже поставили свою подпись все депутаты от партий ШАС и Еврейство Торы, а также несколько депутатов из партии Еврейский дом.И вот тут мы возвращаемся к цуцвангу, в котором оказалось правительство. Прежде всего, для утверждения законопроекта потребуется поддержка всех членов коалиции, потому что коалиционное соглашение позволяет изменить статус-кво только при полной поддержке коалиции. Если коалиция решит поддержать законопроект, то, скорее всего, увидит Еш Атид стремительно взлетающую в исследованиях к 30 мандатам и выше. Если же коалиция решит не поддерживать законопроект (что вполне логично, учитывая тот факт, что министр экономики Эли Коэн из партии Кулану уже подчеркнул, что возражает против изменения статус-кво, а партия НДИ традиционно поддерживает возможности работы торговых точек в шабат), то у ШАС, Еврейства Торы и может быть даже и Еврейского дома будет прекрасная возможность развалить коалицию и пойти на выборы в битве за самое святое. По крайней мере подобное происходило в 1976 и 1999 годах.