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Flickr.com 09.05 14:36   MIGnews.com

СМИ: КНДР призывает Южную Корею положить конец вражде

КНДР в преддверии президентских выборов призывает Южную Корею прекратить межкорейское противостояние, сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское издание “Рабочая газета”.

“Печально, что на сегодняшний день северо-южнокорейские отношения были деформированы консервативными группами, которые, будучи у власти в течение последних 10 лет, возродили былой период конфронтации и максимальное политическое и военное соперничество между одной и той же расой”, - отмечается в сообщении.

Центральный печатный орган Трудовой партии Кореи призвал прекратить соперничество между двумя государствами и открыть новую эру сотрудничества.

Президентские выборы стартовали в Южной Корее 9 мая. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов. По мнению экспертов, больше всего шансов у представителя Демократической партии Мун Чжэ Ин.
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