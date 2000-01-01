09.05 14:36 MIGnews.com

СМИ: КНДР призывает Южную Корею положить конец вражде

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КНДР в преддверии президентских выборов призывает Южную Корею прекратить межкорейское противостояние, сообщает Yonhap со ссылкой на северокорейское издание “Рабочая газета”.“Печально, что на сегодняшний день северо-южнокорейские отношения были деформированы консервативными группами, которые, будучи у власти в течение последних 10 лет, возродили былой период конфронтации и максимальное политическое и военное соперничество между одной и той же расой”, - отмечается в сообщении.Центральный печатный орган Трудовой партии Кореи призвал прекратить соперничество между двумя государствами и открыть новую эру сотрудничества.Президентские выборы стартовали в Южной Корее 9 мая. На пост главы государства претендуют 13 кандидатов. По мнению экспертов, больше всего шансов у представителя Демократической партии Мун Чжэ Ин.