Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Если платить 40000 водителей, пробок на шоссе Аялон не будет 09.05 13:08   MIGnews.com

Если платить 40000 водителей, пробок на шоссе Аялон не будет

В рамках эксперимента “Наим Ярок” была проведена симуляция программы разрешения проблемы пробок на шоссе Яалон в Тель-Авиве.

Сегодня ситуация на главном шоссе Израиля, связывающего разные части центрального региона Дан выглядит следующим образом:

Пробка образуется в 06:50 утра и рассасывается не ранее 09:50. Каждый день по шоссе проезжает 700 тысяч машин. Максимальная пропускная способность одной линии шоссе - 180 автомобилей в пять минут. Во время часа пик на одну линию выезжает по 2000 машин, что приводит к нарастанию пробки на 15% каждые пять минут.

В ходе эксперимента были опробованы несколько сценариев. Если удастся убедить 12% водителей, едущих по Яалон, выезжать на полчаса раньше, пробка сократится на 54%. В случае, если 9% тех, кто выезжает между 6 и 9 утра будут выезжать на полчаса раньше, и все те, кто выезжает между 07:30 и 08:15 будут выезжать на полчаса позже, пробки не будет вовсе.

В конечном итоге предполагается, что если 40 тысяч водителей согласятся перенести время своего выезда на шоссе за небольшое финансовое вознаграждение (около 250 шекелей в месяц), то проблему пробок на шоссе Аялон можно будет решить.

В настоящее время Израиль теряет из-за простоев в пробках 25 миллиардов шекелей в год.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:55
Россия проккоментировала слухи о казни полковника РФ в Сирии
13:37
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
13:17
Взрыв бомбы в Таиланде: десятки раненых
12:14
Эдельштейн: Эрдоган был и остается врагом  
12:11
Министр Исраэль Кац о Дне Победы
11:21
ISIS обезглавил пленного российского офицера в Сирии
11:18
Нетаниягу поздравил Эммануэля Макрона с победой на выборах
10:56
Палестинский подросток-турист признался в проведении теракта
10:21
Яир Лапид впервые представил свою книгу на русском языке
10:21
Биньямин Нетаниягу поздравил Владимира Путина с Днем Победы
10:19
"Эрдоган - партнер ХАМАСа и Джабхат ан-Нусры"
09:40
Макрон присоединился к клубу бездетных лидеров Европы
09:24
Юнкер: "Французы тратят слишком много денег"
09:05
Романтические встречи генерала полиции за счет государства
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus