09.05 13:08 MIGnews.com

Если платить 40000 водителей, пробок на шоссе Аялон не будет

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В рамках эксперимента “Наим Ярок” была проведена симуляция программы разрешения проблемы пробок на шоссе Яалон в Тель-Авиве.Сегодня ситуация на главном шоссе Израиля, связывающего разные части центрального региона Дан выглядит следующим образом:Пробка образуется в 06:50 утра и рассасывается не ранее 09:50. Каждый день по шоссе проезжает 700 тысяч машин. Максимальная пропускная способность одной линии шоссе - 180 автомобилей в пять минут. Во время часа пик на одну линию выезжает по 2000 машин, что приводит к нарастанию пробки на 15% каждые пять минут.В ходе эксперимента были опробованы несколько сценариев. Если удастся убедить 12% водителей, едущих по Яалон, выезжать на полчаса раньше, пробка сократится на 54%. В случае, если 9% тех, кто выезжает между 6 и 9 утра будут выезжать на полчаса раньше, и все те, кто выезжает между 07:30 и 08:15 будут выезжать на полчаса позже, пробки не будет вовсе.В конечном итоге предполагается, что если 40 тысяч водителей согласятся перенести время своего выезда на шоссе за небольшое финансовое вознаграждение (около 250 шекелей в месяц), то проблему пробок на шоссе Аялон можно будет решить.В настоящее время Израиль теряет из-за простоев в пробках 25 миллиардов шекелей в год.