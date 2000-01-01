Если платить 40000 водителей, пробок на шоссе Аялон не будет
В рамках эксперимента “Наим Ярок” была проведена симуляция программы разрешения проблемы пробок на шоссе Яалон в Тель-Авиве.
Сегодня ситуация на главном шоссе Израиля, связывающего разные части центрального региона Дан выглядит следующим образом:
Пробка образуется в 06:50 утра и рассасывается не ранее 09:50. Каждый день по шоссе проезжает 700 тысяч машин. Максимальная пропускная способность одной линии шоссе - 180 автомобилей в пять минут. Во время часа пик на одну линию выезжает по 2000 машин, что приводит к нарастанию пробки на 15% каждые пять минут.
В ходе эксперимента были опробованы несколько сценариев. Если удастся убедить 12% водителей, едущих по Яалон, выезжать на полчаса раньше, пробка сократится на 54%. В случае, если 9% тех, кто выезжает между 6 и 9 утра будут выезжать на полчаса раньше, и все те, кто выезжает между 07:30 и 08:15 будут выезжать на полчаса позже, пробки не будет вовсе.
В конечном итоге предполагается, что если 40 тысяч водителей согласятся перенести время своего выезда на шоссе за небольшое финансовое вознаграждение (около 250 шекелей в месяц), то проблему пробок на шоссе Аялон можно будет решить.
В настоящее время Израиль теряет из-за простоев в пробках 25 миллиардов шекелей в год.