Синай: бедуины объявили войну ISIS

Крупнейшее бедуинское племя на Синае, Тарабин объявило войну Исламскому Государству.
В эфире 10-го канал израильского ТВ специалист по Синайскому полуострову Рафи Грин прокомментировал ситуацию.
Исламское Государство теряет территории в Сирии и в Ираке. ISIS сейчас расценивает Синай в качестве важнейшего будущего плацдарма, с которого он может наносить удары и распространять свое влияние в Египте, Израиле, Иордании, Газе и Африке. Поэтому хорошие отношения с бедуинскими племенами крайне важны для ISIS.
Бедуины никогда не отличались особой религиозностью. На Синае не так давно трудно было найти мечеть. Тем не менее, салафитская идеология начала проникать на Синай еще в 70-х годах. После того, как египетское правительство начало преследовать исламистов, часть из них бежала на Синай и стала вербовать там сторонников. В конечном итоге, предшественника ISIS на Синае - Ансар Бейт аль-Макдис организовали представители местных племен.
Несмотря на это, в организации и функционировании “Велайята Синай” большую роль играют чужаки - выходцы из Верхнего Египта, Судана, Ливии, Газы.
ISIS “продает себя” бедуинам в качестве защитной силы против центрального правительства в Каире. при этом Исламское Государство взывает к традиционным ценностям бедуинов - гордости, чести и независимости, и обещает гарантировать их сохранение перед лицом хищнического египетского государства.
Задача ISIS облегчается тем, что отношения бедуинов с центральным правительством всегда были плохими. Бедуины говорят, что они. Египтян они называют "новыми колониалистами современности". Именно в этих противоречиях – корень того, что джихадистскую инсургенцию на Синае не удается подавить так долго. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Бедуины и “египетская оккупация” Синая".
Зона контроля Исламского Государства сосредоточена на стыке границ Израиля, Газы и Египта, в районе к востоку от эль-Ариш. Предположительно, руководство ISIS скрывается в горных районах к югу от Рафиаха.
Причиной объявления войны Исламскому Государству является не звериная жестокость ISIS и не внезапно проснувшаяся любовь к египетскому государству. Бедуины взбешены тем, что ISIS мешает их традиционному бизнесу - контрабанде сигарет и контрабанде наркотиков. ISIS считает это действиями противоречащими основам исламской религии. Боевики устанавливают блок-посты на маршрутах контрабандистов, конфискуют и сжигают товар.
ISIS также пытается навязать свои коды одежды бедуинским женщинам. В египетской части Рафиаха были конфискованы и уничтожены телевизоры и спутниковые тарелки, что также вызывает большое раздражение.
Несмотря на все это, ISIS по прежнему очень силен на Синае. Практически ежедневно происходят нападения на египетскую армию. Но битва за умы бедуинов Синая им, возможно, уже проиграна.