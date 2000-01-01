Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












flickr 09.05 23:36   MIGnews.com

Джереми Корбин не намерен уступать пост лидера партии

Джереми Корбин, лидер британской оппозиционной Лейбористской партии, которая в настоящее время остается позади правящих консерваторов в опросах общественного мнения, заявил, что он продолжит возглавлять партию даже в том случае, если он проиграет выборы в следующем месяце.

Корбин, который должен официально начать предвыборную кампанию своей партии во вторник, сообщил BuzzFeed News, что он продолжит возглавлять партию при любых результатах голосования 8 июня, несмотря на то, что опросы прогнозируют, что Лейбористская партия одержит худшие результаты за последние десятилетия.

"Я был избран лидером этой партии, и я останусь лидером этой партии", - сказал Корбин BuzzFeed в понедельник.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:22
Ученые: скрипки Страдивари звучат хуже современных
21:55
Китай успешно испытал ракету нового типа
21:45
Биби встретился с главой Комитета начальников штабов США
21:14
Израиль: изучения героизма евреев в школах не будет
20:58
Израиль: 1000 подростков пытались покончить с собой в 2016
20:28
Президент Германии за срочное создание Палестины
19:29
Подросток изобрел бюстгальтер, диагностирующий рак
19:02
Во Французских Альпах при сходе лавины погибли 3 человека
18:55
В Иерусалиме прошел парад Победы
18:44
Поляки против приема беженцев
18:21
Дружба дружбой, а помидоры врозь..
18:15
Негев: в детсадах обнаружили вертолетные боеприпасы
17:22
Битва за шабат: Ультраортодоксы пойдут до конца
17:06
Аббас готов к встрече с Нетаниягу под эгидой Трампа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus