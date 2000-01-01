Джереми Корбин не намерен уступать пост лидера партии
Джереми Корбин, лидер британской оппозиционной Лейбористской партии, которая в настоящее время остается позади правящих консерваторов в опросах общественного мнения, заявил, что он продолжит возглавлять партию даже в том случае, если он проиграет выборы в следующем месяце.
Корбин, который должен официально начать предвыборную кампанию своей партии во вторник, сообщил BuzzFeed News, что он продолжит возглавлять партию при любых результатах голосования 8 июня, несмотря на то, что опросы прогнозируют, что Лейбористская партия одержит худшие результаты за последние десятилетия.
"Я был избран лидером этой партии, и я останусь лидером этой партии", - сказал Корбин BuzzFeed в понедельник.