09.05 12:11 MIGnews.com

Министр Исраэль Кац о Дне Победы

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Министр транспорта и разведки Исраэль Кац, находящийся с визитом в США, принял участие в ежегодной конференции газеты Jerusalem Post. В рамках этого мероприятия министр встретился с ветеранами ВОВ, живущими в Соединенных Штатах, поздравил их с Днем Победы и вручил им почетные грамоты.Министр отметил, что "Вторая мировая война оставила глубокие раны в семьях каждого из нас. Это особенно отразилось на судьбе еврейского народа. Все израильские памятные даты призваны напомнить нам о подвигах наших предков и их нелегкой судьбе. Не так давно мы скорбели в День Катастрофы и героизма, в День Памяти павших в войнах Израиля и жертв террора. Ещё одним напоминанием всем нам о том, что право на свободу и жизнь в демократической стране дались нелегко, является День Победы.Для нас, как и для всего цивилизованного мира, этот день символизирует окончание жестокой и беспощадной войны, которая повлекла за собой гибель десятков миллионов ни в чем не повинных людей. Мы всегда с особым трепетом относимся к Дню Победы еще и в связи с тем что окончание Второй мировой войны в Европе положило конец массовому уничтожению евреев.По-прежнему люди несут эту боль потерь и мучений сквозь года, через всю жизнь, но не будем забывать о том, что в этом ужасном аду проявился и высокий человеческий дух. Я говорю о самопожертвовании и о понимании, что это была война не на жизнь, а на смерть, война сил света против сил тьмы, серьезный вклад в которую внесли еврейские воины в армиях стран антигитлеровской коалиции.Не все знают, и возможно, некоторые назовут это провидением, как чудесным образом получилось так, что, как утверждают различные источники, Освенцим освободил именно батальон под командованием еврея – Анатолия Шапиро. Упоминается, что он первым из офицеров открыл ворота Освенцима и вошел на территорию освобожденного лагеря смерти. Позже, как оказалось, Шапиро иммигрировал в США, поселился в Нью-Йорке, где умер несколько лет назад. Многие ветераны, которые боролись в годы войны с нацистскими врагами, уехали и живут до сих пор в США.И после стольких десятков лет, прошедших со Дня Победы, вручая эти грамоты, я был тронут этим неугасаемым ощущением гордости ветеранов за совершенные ими героические поступки, будто война завершилась лишь несколько дней назад. Всякий раз, встречаясь с ветеранами, я отдаю себе отчет в том, что, без их возвышенного героизма, возможно, и моим родителям не удалось бы выйти живыми из лагерей смерти.В разных городах Израиля в честь Дня Победы проходят парады и торжественные вечера с участием ветеранов. К сожалению, очень заметно, что ряды этих героев с каждым годом редеют. Но несмотря ни на что, важно продолжать эту традицию и каждый год, отмечая День Победы, вспоминать о цене, заплаченной человечеством в борьбе с "коричневой чумой".Еврейские воины армий стран-союзников и сегодня являются дня нас примером для подражания в борьбе с теми, кто хочет нас уничтожить.И сейчас, когда у евреев есть свое сильное государство и военная мощь - все еще есть те, кто жаждет стереть нас с лица земли. Будто и не прошло с тех пор более 70-ти лет. Со времен возвращения в Сион евреи в Эрец-Исраэль жили под угрозой уничтожения. И по сей день Иран угрожает стереть Израиль с карты мира.Угроза для демократического общества и свободного мира сегодня исходит от идеологии исламского экстремизма. Международное сообщество начинает постепенно приходить к пониманию этого и учиться у Израиля борьбе с террором.Сейчас солдаты Армии Обороны Израиля сражаются за еврейское государство, и находятся на передовой линии борьбы с исламским террором. Если сегодняшний мир проявит ту же непреклонность и героизм, как и бойцы в годы Второй мировой войны, я уверен, силы света одержат победу над силами тьмы".