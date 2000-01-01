09.05 14:57 MIGnews.com

Кандидат в президенты: "Сеул возглавит переговоры с КНДР"

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Кандидат в президенты Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил во вторник, 9 мая, что Сеул должен играть более активную роль в дипломатических отношениях, чтобы сдержать ядерную угрозу Северной Кореи, а не праздно смотреть, как Соединенные Штаты и Китай ведут переговоры."Я думаю, что Соединенные Штаты хотят оказать сильное давление на Северную Корею в сотрудничестве с Китаем, чтобы вынудить Северную Корею сесть за стол переговоров и отказаться от ее ядерной программы", - заявил Мун Чжэ Ин в прямом эфире на YouTube."Что важно в этом процессе, так это то, что Южная Корея должна возглавить этот новый поток событий - мы не должны быть экскурсоводом, просто наблюдая за переговорами между США и Китаем", - сказал он.