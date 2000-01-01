Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 09.05 14:57   MIGnews.com

Кандидат в президенты: "Сеул возглавит переговоры с КНДР"

Кандидат в президенты Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил во вторник, 9 мая, что Сеул должен играть более активную роль в дипломатических отношениях, чтобы сдержать ядерную угрозу Северной Кореи, а не праздно смотреть, как Соединенные Штаты и Китай ведут переговоры.

"Я думаю, что Соединенные Штаты хотят оказать сильное давление на Северную Корею в сотрудничестве с Китаем, чтобы вынудить Северную Корею сесть за стол переговоров и отказаться от ее ядерной программы", - заявил Мун Чжэ Ин в прямом эфире на YouTube.

"Что важно в этом процессе, так это то, что Южная Корея должна возглавить этот новый поток событий - мы не должны быть экскурсоводом, просто наблюдая за переговорами между США и Китаем", - сказал он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:28
Парня девушки, выпавшей из машины, не обвинят в убийстве
15:12
Минобороны опровергло слухи о казни российского военного
14:46
40 человек пострадали в результате взрывов на юге Таиланда
14:41
Туркам Германии не позволят голосовать за смертную казнь
14:36
СМИ: КНДР призывает Южную Корею положить конец вражде
14:30
Экзитпол: президентом Южной Кореи стал демократ Мун Чжэ Ин
14:17
ЦАХАЛ арестовал палестинского террориста возле Рабуда
14:12
Тель-Авив: 17-летняя изнасилована у автобусной станции
13:55
Россия проккоментировала слухи о казни полковника РФ в Сирии
13:37
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,4
13:17
Взрыв бомбы в Таиланде: десятки раненых
13:08
Если платить 40000 водителей, пробок на шоссе Аялон не будет
12:14
Эдельштейн: Эрдоган был и остается врагом  
12:11
Министр Исраэль Кац о Дне Победы
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus