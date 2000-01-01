09.05 10:21 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу поздравил Владимира Путина с Днем Победы

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поздравил Владимира Путина с Днем Победы и отметил особый вклад российского народа в освобождении мира от "нацистской тирании"."Сложно представить, как сегодня выглядел бы мир, если бы не жертва российского народа. Сегодня миллионы людей по всему собираются, чтобы отдать дань тем смелым мужчинам и женщинам, которые боролись за освобождение мира от нацистской тирании", - заявил израильский премьер.