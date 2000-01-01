Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Пресс-служба фракции `Eш Атид` 09.05 10:21   MIGnews.com

Яир Лапид впервые представил свою книгу на русском языке

3 мая в Доме книги Исрадон (в Тель-Авиве) лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид представил свою книгу, впервые переведенную и опубликованную на русском языке.

Книга "Мои посмертные воспоминания. История жизни Йосефа (Томи) Лапида" написана от лица Томи Лапида. В каждом слове чувствуется его голос, его характер и его дух. Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, представляя книгу об отце в переводе на русский язык, подчеркнул:
"Русскоязычная община была особо важна и дорога моему отцу. Он не раз отмечал, солдаты Красной Армии спасли его во время Холокоста. Он утверждал, что Большая Алия внесла огромный вклад в экономическое и культурное развитие страны. Отец был бы счастлив увидеть, что история о его жизни переведена на русский язык".

Томи обладал большим чувством юмора, которое максимально передано в книге и проглядывает с самого начала биографического романа:
"Я пишу это после своей смерти. Большинство людей ничего не пишут после того, как умрут, но я ведь не отношусь к большинству. А, впрочем, может и отношусь. Моя биография настолько полна противоречий, что порой мне (и не только мне) казалось, что я вобрал в себя всех, кого когда-либо встречал.
Меня ненавидели, но я был очень популярен - образованный и благовоспитанный европейский интеллектуал и одновременно страстный трибун, известный своими вспышками гнева; сноб, любивший Рембрандта, Моцарта и Брехта, и популярный оратор, увлекавший и воодушевлявший толпу своими точными лозунгами; левак, поддерживавший идею раздела страны, и правый националист, которому Менахем Бегин поручил управление единственным в стране телевизионным каналом; сирота, сошедший с корабля в одних-единственных штанах, и богатый буржуа, запачкавший свой галстук в лучших ресторанах Европы. Я прожил жизнь страстно, без угрызений совести, как только и мог жить человек, чудом избежавший верной смерти".

пресс-служба фракции "Еш Атид"

Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:56
Палестинский подросток-турист признался в проведении теракта
10:21
Биньямин Нетаниягу поздравил Владимира Путина с Днем Победы
10:19
"Эрдоган - партнер ХАМАСа и Джабхат ан-Нусры"
09:40
Макрон присоединился к клубу бездетных лидеров Европы
09:24
Юнкер: "Французы тратят слишком много денег"
09:05
Романтические встречи генерала полиции за счет государства
08:59
МИД РФ назвал условия для нормализации отношений с США
08:41
Одед Форер: Министры плюнули в лицо ветеранам
08:22
"Баргути нанесен смертельный удар"
08:17
Венесуэла: в приют запустили слезоточивый газ
07:50
Германия предоставляет убежище турецким военным
07:49
Таг Махир в Иерусалиме: испорчены 20 автомобилей
07:39
В Южной Корее начались президентские выборы
07:18
"Сдохни наконец": новый случай издевательств над стариками  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus