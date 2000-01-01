09.05 10:21 MIGnews.com

Яир Лапид впервые представил свою книгу на русском языке

пресс-служба фракции "Еш Атид"



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3 мая в Доме книги Исрадон (в Тель-Авиве) лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид представил свою книгу, впервые переведенную и опубликованную на русском языке.Книга "Мои посмертные воспоминания. История жизни Йосефа (Томи) Лапида" написана от лица Томи Лапида. В каждом слове чувствуется его голос, его характер и его дух. Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид, представляя книгу об отце в переводе на русский язык, подчеркнул:"Русскоязычная община была особо важна и дорога моему отцу. Он не раз отмечал, солдаты Красной Армии спасли его во время Холокоста. Он утверждал, что Большая Алия внесла огромный вклад в экономическое и культурное развитие страны. Отец был бы счастлив увидеть, что история о его жизни переведена на русский язык".Томи обладал большим чувством юмора, которое максимально передано в книге и проглядывает с самого начала биографического романа:"Я пишу это после своей смерти. Большинство людей ничего не пишут после того, как умрут, но я ведь не отношусь к большинству. А, впрочем, может и отношусь. Моя биография настолько полна противоречий, что порой мне (и не только мне) казалось, что я вобрал в себя всех, кого когда-либо встречал.Меня ненавидели, но я был очень популярен - образованный и благовоспитанный европейский интеллектуал и одновременно страстный трибун, известный своими вспышками гнева; сноб, любивший Рембрандта, Моцарта и Брехта, и популярный оратор, увлекавший и воодушевлявший толпу своими точными лозунгами; левак, поддерживавший идею раздела страны, и правый националист, которому Менахем Бегин поручил управление единственным в стране телевизионным каналом; сирота, сошедший с корабля в одних-единственных штанах, и богатый буржуа, запачкавший свой галстук в лучших ресторанах Европы. Я прожил жизнь страстно, без угрызений совести, как только и мог жить человек, чудом избежавший верной смерти".