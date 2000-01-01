Джереми Корбин требует не продавать оружие Израилю
Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал правительство Соединенного Королевства пересмотреть сделки по продаже Израилю вооружений на фоне столкновений с палестинцами на границе с Газой.
Выступая на прошедшей в субботу демонстрации в поддержку жителей палестинского анклава, Корбин раскритиковал мировые державы за их молчание по поводу гибели около трех десятков демонстрантов, добавив, что Великобритания должна расследовать, по его словам, эти "незаконные и бесчеловечные" происшествия.
"Правительство Великобритании должно поддержать призыв генерального секретаря ООН к проведению независимого международного расследования убийств демонстрантов в Газе и пересмотреть продажу вооружений, которое может быть использовано для нарушения международного права", - говорится в заявлении Корбина, опубликованном на его странице в Facebook.
Не став упоминать об участии членов ХАМАСа в т.н. "Марше возвращения", либо использовании "мирными" демонстрантами камней, оружия и поджигании ими покрышек, лидер лейбористов назвал "грубым нарушением их прав" то, что солдаты ЦАХАЛа применяют боевые патроны.
Джереми Корбин заявил о праве палестинцев протестовать против попрания их "основных человеческих и политических прав".
"Большинство жителей сектора Газа являются лишенными гражданства беженцами, десятилетиями живущими в условиях длительной блокады и попрания их основных человеческих и политических прав. Более двух третей из них выживают благодаря гуманитарной помощи, имея ограниченный доступ к таким элементарнейшим удобствам, как вода и электричество", - пишет он.
Несмотря на то, что ХАМАС открыто призывает к уничтожению Израиля, палестинцы имеют законное право "вернуться в свои дома", уверен Корбин. От имени Лейбористской партии он выразил "солидарность с израильтянами, которые на прошлой неделе вышли на улицы в знак протеста против действий своего правительства".