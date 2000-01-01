09.04 08:31 MIGnews.com

Левые подали в БАГАЦ иск против переезда посольства США

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Активисты левой общественной организации "Ир Амим" ("Город народов") обратились в Верховный суд Израиля с ходатайством против открытия посольства США в здании американского консульства в мае.Как передает "Хадашот", жители района Арнона, где расположено консульство, недовольны, что из-за усиленных мер безопасности здание обнесут сплошной 4-метровой бетонной стеной, после чего перекроют всем вид на пустыню с востока. Кроме того, планируется перекопать часть склона около консульства, чтобы построить эвакуационную дорогу, что также является одним из условий протоколов безопасности Госдепартамента США.Жители утверждают, что это изменит структуру района, и называют незаконным и ненадлежащим решение министра финансов Моше Кахлона пропустить бюрократическую процедуру планирования. Преследуя свои политические интересы, их поддержала "Ир Амим"."«Ир Амим» приветствовало бы открытие американского посольства в Иерусалиме, если бы в столице Палестинского государства, Аль-Кудсе, было бы открыто аналогичное. На сегодняшний день мы считаем это деструктивным, принудительным и односторонним шагом", - утверждает одна из руководителей НГО Ошрат Маймон.