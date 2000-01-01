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09.04 19:48   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с семьями Голдин и Шауль

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вместе с координатором по делам пленных и без вести пропавших и Яроном Блюмом встретился с семьями Голдин и Шауль и проинформировал их об постоянных усилиях израильского правительства по возвращению солдат, а также о работе координатора по делам пленных и без вести пропавших и его команды, в которую входят представители всех органов безопасности.

Премьер-министр подчеркнул, что правительство задействует официальные и неофициальные каналы, чтобы вернуть солдат ЦАХАЛа и гражданских лиц из плена ХАМАСа.

Премьер-министр находится в постоянном контакте с семьями Менгисту и Ас-Саид. Он встречался с ними в декабре 2017 года.
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