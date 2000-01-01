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ФРГ не заинтересована в новых санкция против РФ 09.04 20:33   MIGnews.com

ФРГ не заинтересована в новых санкция против РФ

Немецкие власти не заинтересованы в появлении новых санкций против российской стороны из-за громкого скандала вокруг так называемого дела Скрипаля. Такое мнение высказал советник экономического отдела немецкого посольства в России Томас Мультхауп во время встречи с российскими СМИ.

Он утверждает, что Германия не заинтересована в раскручивании спирали санкций. По сей день, официальный Берлин поддерживает сотрудничество с Москвой на политическом уровне в вопросах энергосектора, а еще в ряде других областей.

Как известно, США, Канада, Австралия, а также почти 30 европейских стран, среди кторых Франция, ФРГ, Польша, страны-трибалты, Украина, Молдавия, Норвегия, приняли решение о выдворении в общей сложности более сотни дипломатов РФ в связи с делом Скрипаля, поддержав позицию британской стороны, хотя та не предоставила никаких доказательств.

В свою очередь, РФ в середине марта приняла ответные меры в отношении каждой из стран, которая выразила солидарность в вопросе выдворения дипломатов.
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